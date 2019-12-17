16 декабря 2019
15 декабря 2019
14 декабря 2019
13 декабря 2019

Жертва гаффской болезни в Тюмени осталась без губернаторской компенсации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рыба. Заболотье. Тюменская область, сеть, патроны, рыбак, карась, морда, рыболов, рыба, рыбалка, фитиль, рыболовство, патронтаж
Жителям Ачир выплатили компенсации из-за закрытия озера, с которого многие кормилисьФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
новость из сюжета
Вспышка смертельной болезни в Тюменской области

Пробывшая месяц в реанимации тюменской ОКБ№2 жертва гаффской болезни, жительница поселка Ачиры Рабиха Барсукова осталась без правительственной компенсации в 10 тыс. рублей. Выплату отказались оформить в центре соцобслуживания Тобольского района, рассказали «URA.RU» родственники женщины.

«Моя сестра с доверенностью и нужными документами обратилась в соцзащиту на оформление выплаты. Но ей сказали, что мама прописана не в Ачирах, ей ничего не положено», — рассказала агентству дочь пострадавшей. Компенсацию за отца семья получила. Сама Рабиха Барсукова до сих пор находится в стационаре ОКБ№3 Тобольска, перед этим она полтора месяца пробыла в ОКБ№1 Тюмени.

Списки на выплату формировали в Ачирах. «Учитывали оба указанных в распоряжении губернатора критерия: официальная прописка и фактическое проживание», — сообщил «URA.RU» глава поселка Дильнур Яналиев. Как передал источник агентства, компенсации не получили еще около десятка местных жителей. «Выдали выборочно тем, кто может пожаловаться. А дочь Рабихи Барсуковой тоже получила выплату, хотя живет в Тобольске», — отмечает инсайдер. В центре соцзащиты Тобольского района никто не снял трубку, в департаменте соцразвития Тюменской области оперативный комментарий не дали, туда направлен официальный запрос.

Ранее «URA.RU» сообщало, что девять жителей поселка Ачиры Тюменской области стали жертвами вызывающей паралич гаффской болезни. Источником называли рыбу из местного озера, ловлей которой кормятся многие местные жители. В результате водоем закрыли на год. Губернатор региона Александр Моор распорядился выплатить компенсации всем жителям поселка.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...