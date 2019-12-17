Жертва гаффской болезни в Тюмени осталась без губернаторской компенсации

Жителям Ачир выплатили компенсации из-за закрытия озера, с которого многие кормились Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Вспышка смертельной болезни в Тюменской области

Пробывшая месяц в реанимации тюменской ОКБ№2 жертва гаффской болезни, жительница поселка Ачиры Рабиха Барсукова осталась без правительственной компенсации в 10 тыс. рублей. Выплату отказались оформить в центре соцобслуживания Тобольского района, рассказали «URA.RU» родственники женщины.

«Моя сестра с доверенностью и нужными документами обратилась в соцзащиту на оформление выплаты. Но ей сказали, что мама прописана не в Ачирах, ей ничего не положено», — рассказала агентству дочь пострадавшей. Компенсацию за отца семья получила. Сама Рабиха Барсукова до сих пор находится в стационаре ОКБ№3 Тобольска, перед этим она полтора месяца пробыла в ОКБ№1 Тюмени.

Списки на выплату формировали в Ачирах. «Учитывали оба указанных в распоряжении губернатора критерия: официальная прописка и фактическое проживание», — сообщил «URA.RU» глава поселка Дильнур Яналиев. Как передал источник агентства, компенсации не получили еще около десятка местных жителей. «Выдали выборочно тем, кто может пожаловаться. А дочь Рабихи Барсуковой тоже получила выплату, хотя живет в Тобольске», — отмечает инсайдер. В центре соцзащиты Тобольского района никто не снял трубку, в департаменте соцразвития Тюменской области оперативный комментарий не дали, туда направлен официальный запрос.

Ранее «URA.RU» сообщало, что девять жителей поселка Ачиры Тюменской области стали жертвами вызывающей паралич гаффской болезни. Источником называли рыбу из местного озера, ловлей которой кормятся многие местные жители. В результате водоем закрыли на год. Губернатор региона Александр Моор распорядился выплатить компенсации всем жителям поселка.