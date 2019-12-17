Стало известно, как депутат с подпиской о невыезде оказался на Ямале

Депутат Заксобрания ЯНАО Павел Крюков (на фото справа) каждый раз пишет ходатайство следователю, чтобы посетить округ Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Депутат Заксобрания Ямала Павел Крюков, который с 2017 года находится под следствием и подпиской о невыезде из Санкт-Петербурга нашел способ личных встреч с избирателями в округе. Помимо общения с электоратом в Skype, политику удается приезжать в Ноябрьск после разрешения следователя. Об этом «URA.RU» сообщила его помощница Елена Нагорянская.

«Он приезжает только, согласовав [со следователем], так как находится под подпиской о невыезде. Приезжает для того, чтобы встречаться с людьми. Выполнить свой профессиональный долг. Он не прекращал встречаться с избирателями и люди к нему обращаются. Он общается с ними, как и раньше», — отметила Нагорянская. Она также добавила, что парламентарий уже прилетел в округ, а о его встрече с избирателями станет известно чуть позже.

В конце 2017 года Крюкова задержали по подозрению в крупном коммерческом подкупе. После длительного содержания под стражей его выпустили под подписку о невыезде. Дело вернули на дополнительное расследование, которое до сих пор находится в производстве. После этого членство в «Единой России» Крюкова приостановили, но мандат депутата Заксобрания он не сдал. В своем отчете о работе в 2018 году он рассказал об эффективном общении с избирателями через Skype.