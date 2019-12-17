В Курганской области запретят продажу снюса

Продажу никотиносодержащих смесей запретят для несовершеннолетних Фото: Илья Московец © URA.RU

В Курганской области депутаты запретят продажу никотиносодержащих смесей (снюса) несовершеннолетним. Соответствующий законопроект будет принят 24 декабря, сообщили в пресс-службе областной думы.

Закон внесен губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Также прокурор Курганской области Андрей Назаров внес законопроект, предусматривающий административную ответственность за продажу и распространение снюса лицам, не достигшим совершеннолетия. Он также будет принят депутатами 24 декабря в двух чтениях и вступит в силу уже через 10 дней.

Вадим Шумков также обратился в УМВД по Курганской области с предложением наделить сотрудников полиции полномочиями по составлению административных протоколов на нарушителей нового закона. Также предлагается рассмотреть вопрос об установлении ответственности в отношении администраторов сайтов и групп в социальных сетях, распространяющих и пропагандирующих употребление снюса.

Кроме того следственными органами Следственного комитета РФ по Курганской области возбуждены три уголовных дела по фактам сбыта в магазинах никотиновых смесей, употребление которых может повлечь причинение вреда здоровью или наступление смерти. Дела возбуждены по признакам «преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)».

Областная дума готовит также поправки в проект федерального закона о запрете электронных сигарет, который дорабатывается ко второму чтению, может быть дополнен статьями о распространения никотиносодержащей продукции. Законопроект, как ожидается, будет рассмотрен Госдумой в январе 2020 года.