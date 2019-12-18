Инцидент вызвал новый всплеск интереса к небесному телу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Защитный купол над челябинским метеоритом мог самопроизвольно подняться из-за воздействия на управляющую электронику собственного магнитного поля метеорита либо сильного внешнего излучения. Эти версии высказал «URA.RU» директор Государственного исторического музея Владимир Богдановский. При этом он подчеркнул, что разбираться в причинах нашумевшего события предстоит все-таки специалистам.

«Инцидент получил такую известность, что не думать о нем просто невозможно. К примеру, метеорит обладает сильным магнитным полем — может, оно как-то повлияло на электрические компоненты подъемного механизма, — предположил Богдановский в беседе с корреспондентом „URA.RU“. — Еще одна версия — сильный электромагнитный сигнал или сочетание таких сигналов извне, в чем-то совпавший с сигналом от штатного пульта, в мегаполисе огромное количество источников электромагнитного излучения».

23 декабря в музее состоится совещание с участием специалистов. «Не исключено, что мы обратимся за рекомендациями к германской фирме-изготовителю оборудования», — добавил он.

14 декабря на глазах у посетителей музея защитный купол начал медленно подниматься вверх без всякого внешнего воздействия. Оборудование было в полной исправности, к пульту управления никто не прикасался. Сам механизм представляет собой четыре гидравлических подъемника. Они приводятся в действие электрической помпой, которая и сработала в прошлую субботу сама по себе. Когда купол опущен, конструкция не позволяет поднять его вручную.

Метеорит, получивший впоследствии название «Челябинск», вошел в атмосферу утром 15 февраля 2013 года. Примерно 13-тонная глыба взорвалась в небе над Южным Уралом. Взрывная волна выбила стекла в тысячах домов, многие здания получили иные повреждения — общий ущерб оценили в один миллиард рублей. Помочь врачей понадобилась 1,2 тыс. южноуральцев, включая детей.