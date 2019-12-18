Телевидение в России ждут изменения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Главные новости среды, 18 декабря:

Привычные технологии агитации на выборы теряют эффективность по сравнению с соцсетями и мессенджерами. Даже публикации в СМИ не настолько влиятельны. Взаимодействие губернаторов с избирателями в Instagram доказало свою полезность, а Telegram-каналы, наоборот, дискредитировали себя. Все это доказывает формирование нового тренда агитации к выборам.

Российский бизнесмен предложил сократить 25 миллионов россиян. Говорит, они все равно выполняют ненужную работу, а экономика страны от увольнений точно не пострадает. Он уже проверил это на своей фирме.

Константин Эрнст не понимает в бизнесе, говорят в СМИ. Все так плохо, что вещание «Первого канала» могут остановить. Канал непрерывно копит долги, начиная с 2014 года, и сейчас «Первому» надо отдать подрядчикам 20 млрд рублей. Проблемы канала с деньгами подтвердил ведущий Владимир Познер. Правда, за свою передачу он не переживает.

Федеральные каналы поставили ультиматум интернет-площадкам: они не дадут показывать любимые программы россиян в сети, если список их требований не выполнят. Однако условия, которые каналы поставили, надо внимательно изучать — они могут быть незаконны.

Российские мужчины будут содержать жен даже после своей смерти. Все потому, что мужчины позже уходят на пенсию и раньше умирают, не успев получить все выплаты.

В преддверии Нового года коллекторы дали россиянам важный совет: не стоит брать кредиты на праздник. И объяснили, как удержаться от необдуманных поступков, пребывая в новогодней эйфории.