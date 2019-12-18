Познер подтвердил финансовые проблемы «Первого канала»

При этом телеведущий не боится, что его программа попадет под сокращения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Руководство «Первого канала» действительно испытывает сложности с финансами из-за задолженностей перед подрядчиками. Информацию о долгах телекомпании подтвердил ведущий авторской программы на телеканале Владимир Познер.

«Я не работаю на „Первом канале“, поэтому не могу никаких подробностей сообщить. Я знаю, что действительно есть финансовые трудности. Как они будут решаться, я не знаю», — сообщил Познер в эфире «Национальной службы новостей». При этом за свою программу телеведущий не опасается, поскольку твердо уверен, что ее не будут сокращать.

Ранее телеканал 360 сообщал, что телецентр «Останкино» недополучил около четверти доходов из-за задолженностей Первого канала. Из-за этого генеральный директор телецентра Михаил Шубин предупредил о возможных сокращениях сотрудников и сбоях в эфире.