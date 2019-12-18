Коллекторы дали россиянам новогодний совет

В 95% случаях от кредита на новогодние подарки и развлечения можно отказаться Фото: Илья Московец © URA.RU

Россиянам следует отказаться от оформления кредитов на подарки и развлечения в преддверии Нового года. Об этом сообщил член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Илья Чиркин.

«Праздник прошел, эйфория от подаренного также прошла, а кредит остался с минимальной мотивацией его оплачивать», — приводит его слова РИА «Новости». Коллектор отметил, что на декабрь традиционно приходится пик выдачи займов.

При этом, часть кредитов берется на эмоциях, и россияне не думают о том как будут отдавать эти деньги. Чиркин подчеркнул, что в 95% случаях от займа на новогодние подарки и развлечения можно отказаться.

Ранее стало известно, что россияне стали брать больше кредитов. А средний объем займов вырос почти на 13% — до 180,5 тысяч рублей, передает «Национальная служба новостей».