Компанию тюменского экс-депутата накажут за многочисленные нарушения при строительстве

Владелец здания отказался исправлять ошибки Фото: Илья Московец © URA.RU

Бывшую компанию тюменского экс-депутата Игоря Ракши пытаются привлечь к ответственности за игнорирование требований по исправлению серьезных нарушений в недострое по ул. Республики, 46а. Соответствующий иск опубликован в картотеке арбитражного суда.

Согласно документации, Главное управление по строительству Тюменской области просит оштрафовать компанию «Дуэт и К» по п. 6 статьи 19.5 КоАП за «невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора». Требования были связаны с устранением кардинальных нарушений в строящемся шестиэтажном здании по ул. Республики, 46а. Согласно материалам проведенной ГУС проверки, оно было построено без разрешительных документов, без проекта, с нарушением этажности — по региональному закону от 2001 года оно не должно было быть выше четырех этажей. Кроме того, вокруг фундамента, о защите которого нет документации, обнаружены провалы, по стенам здания расползлись трещины. Металлический каркас здания не доработан в плане жесткости и устойчивости, бетон оказался плохого качества, в стенах обнаружены полости и голая арматура, а утеплитель оказался не защищен от осадков.

Компанией «Дуэт и К» на протяжении многих лет владел бывший тюменский депутат и одиозный политик Игорь Ракша, в 2015 году она была переоформлена на Василия Клепанова. По мнению инсайдеров, фирма до сих пор принадлежит ему. Телефоны компании не отвечают, Ракша не ответил на звонок «URA.RU».

Ранее «URA.RU» сообщало, что Тюменский областной арбитражный суд принял решение об изъятии недостроенного здания по адресу ул. Республики, 46а у фирмы «Дуэт и К».