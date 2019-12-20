19 декабря 2019
18 декабря 2019

Власти отреагировали на протесты тюменцев против передачи леса частникам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Место оползня после сентябрьского землетрясения 2018 года. Челябинская область, Катав-Ивановск, лес, природа урала
Жители Уватского района боялись, что им не дадут свободно перемещаться по лесуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменские власти смогли погасить конфликт в Уватском районе, жители которого выступили против передачи леса и земли в частные руки. Об этом «URA.RU» рассказал глава госохотуправления Тюменской области Василий Щепелин.

«Мы услышали жителей Уватского района. И выезжали туда, чтобы разрешить конфликт. Но оказалось, что никакого большого конфликта там нет. Свое недовольство выразили обычные браконьеры, которые привыкли там охотиться без разрешительных документов. Сейчас в этом плане в Уватском районе все спокойно», — пояснил агентству Щепелин

В мае жители района направили в администрацию губернатора Тюменской области письмо, в котором просили разобраться в ситуации с продажей частникам земли в Уватском районе. Они опасались, что новые владельцы установят на своих участках ограждения и не позволят им свободно перемещаться.

Расскажите о новости друзьям
Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...