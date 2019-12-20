Власти отреагировали на протесты тюменцев против передачи леса частникам

Жители Уватского района боялись, что им не дадут свободно перемещаться по лесу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменские власти смогли погасить конфликт в Уватском районе, жители которого выступили против передачи леса и земли в частные руки. Об этом «URA.RU» рассказал глава госохотуправления Тюменской области Василий Щепелин.

«Мы услышали жителей Уватского района. И выезжали туда, чтобы разрешить конфликт. Но оказалось, что никакого большого конфликта там нет. Свое недовольство выразили обычные браконьеры, которые привыкли там охотиться без разрешительных документов. Сейчас в этом плане в Уватском районе все спокойно», — пояснил агентству Щепелин

В мае жители района направили в администрацию губернатора Тюменской области письмо, в котором просили разобраться в ситуации с продажей частникам земли в Уватском районе. Они опасались, что новые владельцы установят на своих участках ограждения и не позволят им свободно перемещаться.