Охотники района в отчаянии, они уже обратились к губернатору Тюменской области Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Территорию Уватского района (Тюменская область) разделили между семью охотничьими хозяйствами. В частные руки ушли не только все леса, но и некоторые поселения и даже кладбища. Информацию об этом редакции «URA.RU» передал местный житель и бывший лесничий района Сергей Кочергин. Охотники опасаются, что при новых хозяевах не смогут попасть в лес.

«Из публикации в местной газете мы узнали, что территорию Уватского района через торги передали семи охотничьим хозяйствам: „Форум“, „Ремес“, „Экса“, „ОАМ“, „Фауна“, „Кедровый“ и „УТР“. То есть абсолютно все земли сделали частными. Мы теперь в лес вообще не попадем: новые собственники колючую проволоку натянут и все. А нас заставят платить за каждый шаг по угодьям. При делении леса в частные руки попали земельные участки, жилые дома и даже кладбища», — заявил Кочергин и отметил, что ни одного собрания охотников проведено не было.

Он отмечает, что против такой передачи выступают две тысячи местных охотников, которые направили в администрацию губернатора Тюменской области письмо. Ответ жители пока не получили.

Редакция «URA.RU» обратилась с запросами к начальнику Госохотуправления, администрации Уватского района и в пресс-службу губернатора Александра Моора. Ответы до выхода новости не поступили.

Подобная ситуация в конце прошлого года развернулась в Тобольском районе. Тогда жители Лайтамакского сельского поселения жаловались на проведение конкурса по передаче земель вокруг поселения под охотничьи угодья частному лицу. После долгих споров и личного вмешательства губернатора торги были отменены.