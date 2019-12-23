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Силовики рассказали, как умирала тюменка, которую бросили врачи скорой

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, красный крест, медицина, здравоохранение, скорая помощь, реанимация, скорая медицинская помощь, машина скорой помощи
Врачи скорой помощи поставили тюменке укол, а она скончалась через несколько часовФото: Анна Майорова © URA.RU

56-летняя тюменка скончалась после визита врачей скорой помощи, которые не нашли повода для ее госпитализации пациентки. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ. Сотрудники ведомства начали доследственную проверку действий медиков.

По информации следователей, 8 декабря врачи приехали к пациенту, которая жаловалась на боль в сердце. Медики диагностировали тюменке невралгию, поставили обезболивающее и не госпитализировали. Через несколько часов женщина умерла от острой коронарной недостаточности. «Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в управлении СКР.

В департаменте здравоохранения Тюменской области агентству на запрос ответили, что всем обращениям, которые поступают в департамент проводятся соответствующие мероприятия на основании ФЗ-59. «Заявители уведомляются о результатах. На основании статьи о врачебной тайне, мы не можем давать информацию по конкретно указанной вами ситуации», — сказали в органе власти.

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