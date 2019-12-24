Тюмень может позаимствовать у Москвы скандальную программу реновации жилья

Через 15 лет в Тюменской области аварийными станут дома, построенные в 1960—1980-е годы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Тюменской области может быть применен московский опыт по реализации программы реновации жилья. Об этом во время пресс-конференции заявил губернатор Александр Моор. Ранее «URA.RU» сообщало, что москвичи массово продают квартиры, полученные по программе, из-за недовольства районом и типом жилья.

По словам главы региона, речь идет о домах, построенных в 1960—1980-х годах. Они станут примерно через 15 лет. «Сложно сказать, как будем расселять, но средств фонда, который существует сейчас, явно будет недостаточно. Возможно, это будет механизм, который применялся в Москве», — сказал Моор, добавив, что эта проблема не только Тюменской области, но и всей страны.

При этом каких-то конкретных планов по решению вопроса сейчас у власти нет. «Нам нужно сосредоточится на программе переселения из аварийного жилья, которое признано таковым до 2017 года», — отметил губернатор. Всего до конца 2024 года из аварийного жилья переселят 2345 жителей Тюменской области. Программа реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».