Тюменский губернатор подписал план переселения жителей области

До конца 2024 года из аварийного жилья переселят 2345 жителей Тюменской области Фото: Игорь Меркулов

На переселение тюменцев из аварийного жилья из бюджета региона до 2024 года потратят более 1,9 млрд рублей. Соответствующий документ за подписью губернатора Александра Моора выложен на официальном портале правовой информации. В программу переселения попадают дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.

Всего до конца 2024 года из аварийного жилья переселят 2345 жителей Тюменской области. Основные расходы по придутся на 2022 год — более 1,2 млрд рублей. В 2019 году на переселение выделено около 22 млн рублей.

Большая часть аварийных домов — 192 — расположена в Тюмени. Кроме того, переселение коснется жителей Тобольска. Заводоуковска, Ялуторовска, Тюменского, Тобольского, Ишимского, Сладковского, Уватского и Вагайского районов. Общая площадь аварийного жилья в регионе оценивается в 29 тысяч квадратных метров.

Программа переселения из аварийного жилья в Тюменской области реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».