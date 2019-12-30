29 декабря 2019
28 декабря 2019

Метеорологи рассказали тюменцам о погоде на Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночные виды города. Тюмень, каток, зима, мост влюбленных
31 декабря показатели на термометрах в региональном центре достигнут отметки в минус 11 градусовФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В новогоднюю ночь метеорологи обещают тюменцам резкое потепление. Об этом «URA.RU» сообщили в федеральном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. К началу нового года температура в Тюмени поднимется на 15 градусов.

Так, 31 декабря показатели на термометрах в региональном центре достигнут отметки в минус 11 градусов. Тогда как по югу Тюменской области средней температурой будут минус 18 градусов. «Завтра на Урале ожидается потепление, которое сохранится на ближайшие дни новогодних праздников» — рассказал в ведомстве.

Как «URA.RU» писало ранее, ночью 30 декабря градусник термометра покажет самый низкий показатель за неделю в регионах Урала.

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© Служба новостей «URA.RU»
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