Метеорологи рассказали тюменцам о погоде на Новый год

31 декабря показатели на термометрах в региональном центре достигнут отметки в минус 11 градусов
В новогоднюю ночь метеорологи обещают тюменцам резкое потепление. Об этом «URA.RU» сообщили в федеральном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. К началу нового года температура в Тюмени поднимется на 15 градусов.
Так, 31 декабря показатели на термометрах в региональном центре достигнут отметки в минус 11 градусов. Тогда как по югу Тюменской области средней температурой будут минус 18 градусов. «Завтра на Урале ожидается потепление, которое сохранится на ближайшие дни новогодних праздников» — рассказал в ведомстве.
Как «URA.RU» писало ранее, ночью 30 декабря градусник термометра покажет самый низкий показатель за неделю в регионах Урала.