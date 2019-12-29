Жителям Урала пообещали морозы в предновогоднюю ночь

Холоднее всего будет в Курганской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителей Урала предупредили о надвигающихся морозах. По данным синоптиков, ночью 30 декабря градусник термометра покажет самый низкий показатель за неделю.

По данным Гидрометцентра России, в Свердловской области в предпоследнюю ночь года температура будет находиться на уровне минус 16-17 градусов. При этом к Новому году воздух прогреется до минус 6 градусов. В соседней Челябинской области будет холоднее — там ночью температура опустится до минус 23 градусов.

Еще холоднее в предновогоднюю ночь будет в Тюменской области — там ночью ожидается до минус 24 градусов. Самая холодная ночь с 30 на 31 декабря будет у жителей Курганской области — минус 27 градусов. В Пермском крае ночью похолодает до минус 19.

В Югре будет относительно тепло — в предновогоднюю ночь не будет холоднее минус 17 градусов, а Ямал ночью 30 декабря станет самым «теплым» регионом Урала — там ночью будет всего 14 градусов.

Во всех регионах России 30 декабря и ночь на 31 декабря станут самыми холодными, но уже в последний день года температура начнет повышаться.