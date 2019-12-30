Молодежь не должна любить 90-е, считает Шеремет Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал @uranews, где мы оперативно публикуем самое важное.

Главные новости 30 декабря — последнего понедельника в 2019 году:

Подводя итоги года, можно заявить, что задержание Ивана Голунова стало одним из главных событий РФ в 2019-м. Потому что реально произошло чудо: силовики признали свою ошибку. Люди выходили на улицы, под дубинки, чтобы добиться правды. Это показательная история про консолидацию общества и диалог с властью. Мы обсудили с Иваном этот феномен.

Предлагаем вам, наши читатели, под конец года удариться в воспоминания вместе с современной элитой России. Политики РФ впомнили, что делали 31 декабря 1999 года, в каком настроении услышали ельцинское: «Я устал, я ухожу». Мы и сами невольно начали вспоминать, сколько нам было лет и чем мы занимались.

На тему эпохи Ельцина есть более «народное» мнение. Например, культовый уральский журналист Иннокентий Шеремет, прославившийся дикими роликами про «наркозомби» по ТВ, пытается разрушить положительный имидж первого президента РФ. Шеремет создал паблик «Святые 90-е», и с помощью фото и видео пытается выбить всю романтику из представлений о тех годах.

С нового года некоторые российские пенсионеры смогут получить солидную прибавку к выплатам. Для перерасчета пенсии должны быть соблюдены определенные условия. К примеру, людям придется отказаться от любого стороннего дохода.

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов дал первое большое интервью, в котором рассказал, кого уволил из полпредства в первую очередь, как чиновники приукрашивают цифры в отчетах и как с этим бороться и какой регион Урала он любит больше всего. А еще дал эксклюзивные советы, которые помогут продвинутся по службе людям с амбициями.

В качестве подарка россиянам на Новый год в Госдуме предложили снизить зарплату депутатам РФ до средней по стране. На том же заседании озвучили идею, запретить чиновникам выкладывать фото с праздничных застолий. А лучше вообще контролировать поведение госслужащих на корпоративах.