На родине первого президента РФ, в Екатеринбурге, расположился не только Ельцин Центр, но и штаб по борьбе с модой на 90-е Фото: Александр Чумичев\ТАСС

На пороге 2020 года в моду входит дискуссия о событиях 30-летней давности — 90-х годов. Их романтизацию обсуждают с момента появления Ельцин Центра, но внезапно — совсем другой акцент. Во «ВКонтакте» набирает популярность паблик «Святые 90-е»: ролики в группе — с Борисом Ельциным, пьющим до дна, наркоманами и бытовыми преступлениями периода поздней перестройки — набирают миллионы просмотров.

Как удалось выяснить «URA.RU», ведет паблик уральский журналист — создатель «Телевизионного агентства Урала» Иннокентий Шеремет. Журналист имеет культовый статус благодаря новостной программе «Девять с половиной» — в основном, криминальные сводки, рассказанные языком, понятным для всех — получили широкую популярность в Рунете.

Иннокентий Шеремет: «Я не хочу, чтобы мы возвращались в 90-е» Фото: Анна Майорова © URA.RU

По словам Шеремета, он сам финансирует проект «Святые 90-е», себестоимость которого «ничтожно мала»: в основном, это время сотрудников ТАУ и других единомышленников. Почему 90-е сегодня так популярны, в чем не прав Ельцин и в какой момент можно было спасти СССР — в интервью Шеремета специально для «URA.RU».

— Сегодня многие блогеры обращаются к темам недавнего прошлого: Юрий Дудь рассказывает молодежи о Колыме, репрессиях, дает свою версию событий в Беслане. По цифрам на его канале видно: тема востребована. Статистика вашего канала в Ютубе, где вы выкладываете свои сюжеты из 90-х (про «нарколыг», бандитов) также свидетельствует о популярности темы. Например, сюжет «Два убитых в пыль наркозомби бродят по двору» — 7 млн просмотров. Почему так? К 90-м годам — новая волна интереса? Откуда она?

— Мне кажется, что интерес к 90-м генерирует либеральная фронда — она романтизирует и гламуризирует 90-е. Как мило: дискотека 80-х, дискотека 90-х, какие смешные прически — ми-ми-ми! Какая прикольная мода! Какие смешные пацаны в паленом китайском «Адидасе». А как было интересно смотреть телевизор? А какими смешными шутками говорили Ельцин и Черномырдин!

И современная молодежь начинает искренне верить, что в 90-е было совсем неплохо и даже сытно, а самое главное, была свобода! Вслед за молодежью и некоторые взрослые, пережившие 90-е, но засидевшиеся в Facebook, начинают смотреть на то время сквозь розовые очки.

«Святые 90-е» — это попытка на родине Ельцина хоть что-то противопоставить масштабной романтизации того времени.

— Почему «святые», если вы рассказываете, как все было плохо? Почему не «лихие»?

— «Лихие» — это банально. А «святые» — потому что так и сказала наша землячка Наина Иосифовна Ельцина: не называйте 90-е лихими — они, дескать, были святыми. Я их так и называю.

— Какая главная цель проекта? Показать сегодняшнему поколению, что в 90-е мы не жили, а выживали, а Ельцин — алкоголик, который развалил страну?

Основа контента группы «Святые 90-е» — сюжеты ТАУ: за почти три десятка лет их накопилось несколько тысяч. Вот один из типичных — про «наркозомби». Его посмотрели 7 млн человек

— Нет, цель гораздо более амбициозная: не допустить повторения того времени. Я не хочу туда возвращаться, я не хочу, чтобы мы все туда возвращались. Уже восемь лет, как в нашей стране с помощью уличной молодежной активности пытаются устроить смесь госпереворота с цветной революцией. А «Святые 90-е» как бы намекают этим искренним людям со светлыми лицами, что после революций в России ничего хорошего не бывает (вспомните 1917, 1991 годы).

Автор мема «Святые 90-е» — Наина Иосифовна Ельцина Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Кто еще, кроме вас, ведет проект?

— Нас много: влиятельный российский топ-блогер, депутат [не называет имен], публицист-искусствовед и член Общественной палаты Екатеринбурга Евгений Фатеев, знаменитый пранкер Алексей «Лексус» Столяров, сотрудники новостей «Девять с половиной».

— Главный антигерой вашей группы «Святые 90-е» — Ельцин. За что Вы его ненавидите?

— У меня к Борису Николаевичу очень сложное отношение. В конце 80-х, в 90-91 я был в том многомиллионном стаде, которое боготворило Ельцина, а потом очень долго трезвело… Мы с упоением приветствовали победы и свершения пьяного Ельцина и категорически отказывались верить, что он, когда ездил в Америку, давал интервью в пьяном виде. Мы считали, что это проклятое гостелерадио с какой-то не той скоростью прокручивает кадры.

Борис Николаевич, опустошающий бокал с алкоголем, по мнению создателей «Святых 90-х» — символ той эпохи.

— Да ну неправда! Все же понимали, что он пил, и даже любили его за это.

— Согласен: у нас любят алкоголиков: мы все были алкоголики. И это мы выбрали Ельцина.

— Говоря о Ельцине, часто вспоминают о «Семье» (ближайшее окружение первого президента), а также Ельцин Центр. Telegram-каналы black8mirror и Незыгарь сообщают, что Семья нажилась на госбюджете при строительстве Ельцин Центра: главным лоббистом этого проекта называют зятя Ельцина Валентина Юмашева, все кредиты Свердловской области на Ельцин Центр были фактически закрыты из федерального бюджета. По данным инсайдеров, в Минфине РФ Ельцин Центром занималась чиновница Татьяна Нестеренко, которую «Незыгарь» уличает в махинациях. Силовики якобы пробовали распутать схему, но все пресекалось через «кураторов» во власти. Что думаете об этом?

Шеремет известен простой и понятной для всех подачей информации. Его местные новости «Девять с половиной» смотрят далеко за пределами Екатеринбурга Коллаж: из паблика «Святые 90-е» во «ВКонтакте»

— Если все это правда, я не удивлен, что на Ельцин Центре кто-то наварил денюжку и, возможно, до сих пор наваривает. В ту прекрасную эпоху, в «святые 90-е» в федеральной власти было очень много «мутных» людей. И если сейчас окружение Путина и высокопоставленных членов «Единой России» уличают в том, что у них есть квартира в центре Москвы и дача в Подмосковье, и это «ужас-ужас», то в 90- воровали огромные заводы и целые отрасли экономики. Боевые корабли меняли на битый праворукий сэконд-хэнд (подержанные японские авто). И если кто-то что-то наварил при строительстве или эксплуатации Ельцин Центра — это не удивительно!

— Второй, кому достается от вас — Егор Гайдар. Давайте объясним молодежи, чем он провинился?

— Он своими «реформами» 150 миллионов человек за несколько дней отправил в ад! Причитания: «Гайдар и Чубайс спасли Россию от голода» — полное вранье. Продукты в конце 1991 года исчезли как раз потому, что Гайдар пообещал со 2 января 1992 года отпустить все цены — вот торговцы и попрятали еду «до лучших времен». Когда в феврале 1992 мэр Москвы «упрекнул» Гайдара в том, что в столице зарегистрированы десятки голодных смертей, тот сказал, что уход из жизни людей, неспособных противостоять преобразованиям — дело естественное. Тогда его спросили: «Егор Тимурович, а если среди этих людей окажутся ваши родители»? Он усмехнулся и сказал, что на дурацкие вопросы отвечать не будет. В общем, не получились у Гайдара реформы.

— Сегодня в адрес власти тоже звучит немало критики (особенно достается правящей партии «Единая Россия»). Как вы оцениваете сегодняшнее руководство страны? Путин лучше Ельцина?

На вопрос, лучше ли Путин Ельцина, у Шеремета однозначный ответ Фото: паблик «Святые 90-е» во «ВКонтакте»

— Путин не просто лучше Ельцина — он лучший правитель в тысячелетней истории России! Лучше не было. Коммунисты скажут: «Сталин» — и я готов с ними согласиться, но готовы ли мы все вместе с коммунистами жить в ту страшную эпоху? Это была эпоха величайших достижений, но через какую кровь, какие лишения и страдания это было достигнуто? Мне кажется, даже самым упертым коммунистами было бы сыкотно жить в то время.

На «Единую Россию» много нападок: «Партия жуликов и воров»! (и не без оснований). Но когда еще русский народ жил так хорошо, как во времена правящей партии «ЕР»? Когда еще так сладко елось, чтобы 100 сортов колбасы было? Чтобы за границу гонять, чтобы свобода была, интернет, айфоны, чтобы машины регулярно менять, квартиру покупать в ипотеку? Чтобы тысячи кафе?

— Но ведь сейчас людям стало гораздо труднее выживать, чем в 2000-е?

— Ну зачем так говорить: «Выживать»? Чуть похуже стало — да. Так везде стало похуже!

Во Франции уже год каждую субботу в центре Парижа идут бои, неделю назад вся Францию стояла раком — ничто не работало: люди чувствуют, что жизнь сдувается, что им живется плохо.

Англию безостановочно сотрясаются демонстрации: одни хотят брекзита, другие не хотят. В Каталонии уличные бои и перегорожены трассы.

— Наша жизнь более благополучная, чем у них?

— Это можно посчитать. Средняя зарплата в Европе, если не брать миллионеров — четыре тысячи евро, по-нашему — 250 тысяч рублей. Но мы-то всегда называем чистую зарплату, а они — грязную, потому что налоги они должны сами посчитать и заплатить. Минус 48 процентов — остается 125 тысяч рублей. Если вычесть сумму за аренду квартиры (минимум тысяча долларов), останется 60 тысяч рублей. На жизнь у них остаются крошечные деньги. И у всех — гигантские долги на всю оставшуюся жизнь: ипотека, кредиты на машину и пр. Сложно сказать, кто лучше живет.

— Как, на ваш взгляд, должна была бы развиваться страна в 90-е?

Миллионы китайских туристов оккупировали все мировые достопримечательности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Перед глазами — пример Китая: 4 июня 1989 года разгон громадной студенческой манифестации и палаточного лагеря на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина. А там перестройка началась гораздо раньше, чем у нас — в самом начале 80-х (у нас — в 1985-м). К маю 1989-го Китай как единое государство почти уже перестал существовать: в городах свирепствовали молодежные банды, железная дорога перестала функционировать. Но они нашли в себе силы, и жизнь государства пошла по-другому.

И как они теперь живут? Все, о чем они мечтали перед Олимпиадой 2008 — сбылось: небоскребы, качество жизни, скоростные поезда! У нас их до сих пор нет! Десятки, если не сотни миллионов китайских туристов оккупировали все мировые достопримечательности — из-за них не протолкнуться ни в Париже, ни в Лондоне, ни в Москве. Средние зарплаты в промышленных центрах выше, чем у нас. У нас тоже была возможность так жить, но мы решили уничтожить великую страну ради жвачки и джинсов.

— В Китае разогнали студентов, а у нас кого надо было разгонять?

— В августе 1991-го мы были уже далеко за краем, в канализации. Но даже тогда, основываясь на китайском опыте, можно было открутить назад.

У нас не нашлось сильных людей — КПСС и советская элита полностью деградировали. Силы были, структуры были — не было сильных личностей, которые возглавили бы ГКЧП. Тогда история могла бы пойти по-другому.

— Когда закончились 90-е? Может быть, они и сейчас продолжатся, ведь и сейчас есть наркоманы, рейдерские захваты, и сейчас убивают, насилуют и грабят? Это все еще 90-е?

— Наркоманы, рейдерские захваты, убийства — да, все это есть, но совершенно в другом количестве. Раз в десять меньше стало, наверное, а размер всегда имеет значение. Конечно, 90-е до конца не закончились: живы люди, которые состоялись в то время (в том числе и я). Они, 90-е, стали сдуваться, уходить из нашей жизни после 1 сентября 2004 — после теракта в Беслане. С другой стороны, горячая стадия самого яркого наследия 90-х — второй чеченской войны — закончилась в 2000 году. И постепенно проявления 90-х ушли из жизни — их стало очень мало.

— Весь ваш имидж и успех как раз и построен на 90-х, на их мраке и трэше. Не было бы 90-х — не было бы ни Вас, ни ТАУ. Может, стоит поблагодарить 90-е хотя бы за это?

У певца 90-х нет никакой ностальгии об этих годах. Зато он с грустью вспоминает СССР Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Когда я уже был знаменитым тележурналистом, звездой и моя слава гремела (я возглавлял тогда отдел информации на «4 канале»), моя зарплата была 6-7 долларов в месяц! Во второй половине 90-х, когда у меня появился свой продакшн, я стал заработать очень хорошие деньги. Но была и оборотная сторона медали. К вам на летучки ходят криминальные авторитеты и дают ценные указания, что писать, а что нет? Так, чтобы с торпедами заходили (с братвой — прим. ред.), у всех шпалеры (пистолеты)? А у нас такое было: заходят и говорят, что неправильно освещаю непростую жизнь братвы. Жив остался — и то хорошо: они все уже на кладбищах!

— Несмотря на весь их трэш, вы благодарны 90-м?

— Да, потому что в советское время я бы и близко не смог добиться того, чего я добился в журналистском плане в 90-е. Но я же понимаю, что 150 миллионов русских людей находились в аду в то время. А если возьмем весь Советский Союз, то в ад отправилось одновременно 230 млн людей. Честно: лучше бы я перебился как-нибудь, вел бы скромную жизнь какого-нибудь сильного пьющего советского журналиста — пусть так, но лучше бы люди хорошо жили. Меня и в СССР все устраивало.