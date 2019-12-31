30 декабря 2019

Forbes признал американские санкции против «Северного потока-2» бессмысленными

© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперты считают, что санкции США не помешают строительству «Северного потока-2»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

США слишком поздно ввели санкции против компаний, участвующих в строительстве российского газопровода «Северный поток-2». Такое мнение в статье для Forbes выразил бизнес-журналист Кеннет Рапоза.

«По моему мнению, США с утверждением санкций против „Северного потока-2“ США опоздали на год», — пишет он в своей статье, опубликованной в авторитетном деловом журнале. Журналист уточняет, что введенные американскими властями ограничения «слишком слабые, слишком запоздалые», и даже противникам России эти санкции не понравятся.

«Они сворачиваются. Проект почти завершен. Связанные [со строительством газопровода] стороны должны закончить работы в течение 30 дней», — пишет Рапоза.

Ранее президент США Дональд Трамп официально утвердил военный бюджет страны, который обязывает администрацию страны ввести санкции в отношении России. Один из пунктов документа содержит требование немедленно прекратить строительство «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Однако на Западе решение США о введении данных санкций вызвало споры: в частности, в Германии с позицией американских властей по поводу «Северного потока-2» категорически не согласны.

Газопровод «Северный поток», состоящий из двух ниток производительностью 55 миллиарда кубометров газа в год был построен в 2015 году. Против проекта резко выступали США, Прибалтика, Польша, Украина и Белоруссия. В настоящее время идёт строительство еще двух ниток «Северного потока» — газопровода «Северный поток-2».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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Ссылки по теме
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