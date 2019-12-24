Мэрия Кургана решила судиться с антимонопольщиками из-за выделения денег на ремонт водопровода

Глава Кургана Андрей Потапов заявил, что не согласен с решением регионального управления Федеральной антимонопольной службы, которое признало незаконным выделение субсидии «Водному Союзу». Он добавил, что мэрия намерена оспорить это решение, передает корреспондент «URA.RU».
«Я не согласился, как глава города, с предостережением УФАС по тем доводам, которые были указаны в предписании. Такой же точки зрения придерживается правовое управление города Кургана», — подчеркнул Потапов. Он уточнил, что юристы администрации города готовы обратиться в арбитражный суд, документы уже подписаны.
Мэрия выделяла субсидии «Водному Союзу» для ремонта изношенных сетей с 2017 по 2019 годы. Как ранее сообщало «URA.RU», в Кургане выработали свой срок 95% канализационных и 76% водопроводных сетей. Однако в начале августа региональное УФАС потребовало от администрации города отменить акты о выделении субсидии «Водному Союзу», обнаружив в них признаки нарушения закона о защите конкуренции.