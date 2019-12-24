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Мэрия Кургана решила судиться с антимонопольщиками из-за выделения денег на ремонт водопровода

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс конференция с главой города Потаповым Андреем. Курган, потапов андрей, портрет
Андрей Потапов готов судиться из-за субсидии «Водному Союзу»Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Кургана Андрей Потапов заявил, что не согласен с решением регионального управления Федеральной антимонопольной службы, которое признало незаконным выделение субсидии «Водному Союзу». Он добавил, что мэрия намерена оспорить это решение, передает корреспондент «URA.RU».

«Я не согласился, как глава города, с предостережением УФАС по тем доводам, которые были указаны в предписании. Такой же точки зрения придерживается правовое управление города Кургана», — подчеркнул Потапов. Он уточнил, что юристы администрации города готовы обратиться в арбитражный суд, документы уже подписаны.

Мэрия выделяла субсидии «Водному Союзу» для ремонта изношенных сетей с 2017 по 2019 годы. Как ранее сообщало «URA.RU», в Кургане выработали свой срок 95% канализационных и 76% водопроводных сетей. Однако в начале августа региональное УФАС потребовало от администрации города отменить акты о выделении субсидии «Водному Союзу», обнаружив в них признаки нарушения закона о защите конкуренции.

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