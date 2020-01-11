Канада требует от США объяснить причины убийства главного союзника РФ на Ближнем Востоке

Руководство Канады намерено получить детальные объяснения от администрации президента США Дональда Трампа, почему американские военные и спецслужбы решили устранить иранского генерала Касема Сулеймани, считавшегося главным союзником России на Ближнем Востоке.
«Тяжело работать в военной коалиции, стремящейся уничтожить оставшихся боевиков „Исламского государство“ (запрещенная в России террористическая организация — прим. ред.) в Ираке, без плотного сотрудничества между ее участниками, в то время как наиболее влиятельный участник этой коалиции преследует цели, не до конца ясные его партнерам», — сообщает телеканал CBC со ссылкой на свои источники в канадском правительстве.
Власти Канада полагают, что Вашингтону необходимо было заранее уведомить Оттаву о проведении операции по убийству Сулеймани.
Сулеймани долгие годы считался главным и ключевым союзником России на Ближнем Востоке (он неоднократно встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу). 2 января США нанесли авиаудар по аэропорту в Багдаде, где он находился. В итоге иранский генерал погиб. Пентагон официально заявил, что военного ликвидировали по приказу Трампа. В Иране в ответ на убийство военачальника обстреляли американские военные базы в Ираке. А российский сенатор Алексей Пушков рассказал, что Евросоюз и НАТО после убийства иранского генерала не будут поддерживать США.