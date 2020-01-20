В пермском хостеле, где обварились люди, жили пациенты онкодиспансера

В мини-отеле «Карамель» в Перми, где из-за прорыва трубы погибли и пострадали люди, проживали пациенты Пермского краевого онкологического диспансера. Об этом заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Анатолий Маховиков в эфире телеканала «Россия 24».
«Этот отель обслуживал пациентов онкологического центра, для меня это очень важно, болезненно», — заявил Маховиков. Он уточнил, что онкоцентр располагался через дорогу от гостиницы.
Утром 20 января в Перми залило кипятком мини-отель, расположенный в подвале дома. В результате инцидента погибли 5 человек, в том числе один ребенок. Пятеро постояльцев гостиницы получили сильные ожоги, поясняет RT.
По данному факту возбуждено уголовное дело, которое передано в центральный аппарат СКР. Создана специальная комиссия, которая выяснит, почему вода попала в подвал несмотря на требования по герметизации прохода трубопровода. Позднее пермские власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за прорыва трубы без тепла остались жилые дома, детский сад и инфекционная больница.