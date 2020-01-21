Вдове экс-начальника СвЖД предъявили миллионный иск

Уральская транспортная прокуратура подала иск, подготовленный после прекращения уголовного дела в отношении бывшего начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова. Иск подан на 164 млн рублей.
«В интересах Российской Федерации подано исковое заявление к Савранину Е. П., Петрыкину С. В. и Бутко М. Г. (вдове Миронова — прим. ред.) о применении последствий недействительности ничтожных сделок, об обращении денежных средств в сумме 164 270 611 рублей в доход государства», — сообщил «URA.RU» старший помощник Уральского транспортного прокурора по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Антон Никитин.
Иск подан в Кировский районный суд Екатеринбурга. На 4 февраля уже назначено предварительное судебное заседание.
Ранее Уральское СУ на транспорте СКР прекратило уголовное дело в отношении Миронова в связи с его смертью по нереабилитирующим обстоятельствам. Бывшего начальника СвЖД обвиняли по статьям «Получение взятки» и «Злоупотребление служебными полномочиями». Миронова освободили из-под домашнего ареста 10 июня под залог в пять млн рублей, а 17 июня он совершил самоубийство в своей усадьбе на Рублевском шоссе. Его вдова Майя Бутко 17 декабря вступила в права наследования. Она стала собственницей двух квартир в Москве, квартиры в Сочи, усадьбы на Рублевском шоссе стоимостью свыше 500 млн рублей, а также банковского счета мужа с более чем 300 млн рублей.