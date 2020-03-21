Сдавать ЕГЭ предложили дистанционно — из-за коронавируса

Основной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году могут сделать дистанционным из-за пандемии коронавируса. С таким предложением к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратился заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
«ЕГЭ является массовым мероприятием. Дети имеют право как на получение знаний, так и право быть здоровыми. Нахождение в течение нескольких часов в одном помещении фактически такое право отменяет», — приводит выдержку из обращения парламентария RT. Все нужные для сдачи ЕГЭ материалы могут быть загружены в Сеть, на одну из образовательных онлайн-платформ.
Из-за распространения коронавирусной инфекции в России оказались под запретом массовые мероприятия, на досрочные каникулы распущены школы, большинство университетов перешло на дистанционное обучение. Весенние каникулы в российских школах было решено продлить, за парты дети не сядут еще три недели, передает Vse42.Ru.
Число зараженных коронавирусом в России продолжает расти. На сегодняшний день в стране 253 заболевших. По данным Роспотребнадзора, под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирус находятся еще более 36 тысяч человек, передает телеканал 360.
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