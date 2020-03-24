Глава курганского УМВД впервые прокомментировал арест подчиненных

Дмитрий Свинов заявил, что в уголовном деле его заместителя не поставлена точка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Задержан замглавы УМВД по Курганской области Андрей Шамин

В управлении МВД России по Курганской области продолжится работа по выявлению сотрудников, совершающих преступления, пользуясь своим служебным положением. Об этом глава ведомства Дмитрий Свинов заявил на заседании Курганской областной думы, где он выступал с отчетом о работе зауральской полиции в 2019 году, передает корреспондент URA.RU.

Свинов напомнил, что в Зауралье задержали «группу должностных лиц, подозреваемых в хищении денежных средств, выделяемых на премирование сотрудников МВД в Шадринске». В настоящее время подозреваемые находятся под арестом.

«Расследование уголовного дела продолжается и точка в нем еще не поставлена. Работа по выявлению тех сотрудников, кто использует служебное положение и совершает преступления, будет продолжена», — заявил Свинов. «Очищение рядов правоохранителей от лиц, совершающих преступления, является одной из важнейших задач, стоящих перед нами, Федеральной службой безопасности и Следственным комитетом, подразделениями собственной безопасности УМВД», — добавил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в минувшие выходные задержали замначальника УМВД России по Курганской области Андрея Шамина, начальника МО МВД России «Шадринский» Дмитрия Кокотеева, главбуха шадринского отдела полиции и двоих ее подчиненных. Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере). Общий ущерб оценивается в 27 млн рублей. Расследованием занимается первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СК России при оперативном сопровождении регионального УФСБ.