ВОЗ оценила масштабы распространения коронавируса

Коронавирус распространяется все быстрее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса COVID-19 набирает обороты: за четыре прошедших дня вирусом атипичной пневмонии заразились 30% от общего числа больных. Однако человечество может его побороть, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«От первого зарегистрированного случая до 100 тысяч случаев прошло 67 дней, 11 дней до 200 тысяч и всего четыре дня до 300 тысяч», — цитирует его ТАСС. Также Гебрейесус призвал ведущие страны мира увеличить производство медицинских масок и снять запреты на их экспорт.

В то же время директор ВОЗ сообщил, что люди не бессильны перед коронавирусом. «Человечеству по силам изменить траекторию событий… [вирус нужно] атаковать при помощи агрессивной и целенаправленной тактики», — заключил он.

По данным на 23 марта, коронавирусом больны почти 360 тысяч человек. Более 15 тысяч зараженных погибли, еще 99 тысяч — пошли на поправку. В России, по данным сайта coronavirus-monitor, зафиксировано 438 случаев заболевания. Выздороветь удалось уже 20 россиянам. Под наблюдением до сих пор остаются более 50 тысяч человек.