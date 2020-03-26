Тюменского фермера оставили без земли и бизнеса

Предпринимателя лишили возможности заготавливать сено для скота Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Тюменский фермер Николай Налобин лишился земельного участка, который он арендовал в Ярковском районе для заготовки сена для скота. Об этом предприниматель сам рассказал URA.RU. По словам Налобина, землю, за которую он исправно платил, передали под добычу песка.

«Я арендовал участок в 2017 году, взяв для этого кредит. Но по решению районного суда в марте 2020 года договор аренды был расторгнут в пользу компании „Сибирьнеруд“, которая будет добывать там песок», — заявил фермер. Налобин рассказал, что годом ранее забрать участок уже пыталась прошлая администрация муниципалитета (суд тогда отказал), из чего он делает вывод, что возможно интересы властей и «Сибирьнеруд» связаны.

При этом, новый глава Ярковского района Евгений Золотухин (выбран 14 ноября 2019 года) идет на встречу предпринимателю. Зная, что Налобин будет оспаривать решение суда в вышестоящей инстанции, глава пока не разрешает перевести участок из земель сельхозназначения в другую категорию, позволяющую добывать песок. Но бизнес предпринимателя находится под угрозой. «Со скотом не знаю, что делать. Видимо, пущу под нож. Кредит надо отдавать», — посетовал Налобин.

В компании «Сибирьнеруд» назвали свою версию событий. «Мы получили право арендовать этот участок давно, причем решение о начале добычи песка на нем принималось на публичных слушаниях. Но в конце 2017 года внезапно оказалось, что земля передана фермеру», — рассказал директор предприятия Евгений Молодых. По его словам, компания даже пыталась заключить мировое соглашение с Налобиным и просило администрацию района предоставить предпринимателю другой участок, неподалеку. Однако фермер не принял этих условий.

Получить оперативный комментарий от Золотухина не удалось — он оказался в рабочей поездке. Агентство направило запрос в районную администрацию.