25 марта 2020
24 марта 2020

Крупнейший курганский завод оштрафовали за непроведенные медосмотры

© Служба новостей «URA.RU»
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Фасад здания завода КМЗ. Курган, кмз, курганмашзавод, завод кмз, кмз проходная
Инспекция труда оштрафовала КМЗ на 140 тысяч рублейФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

ПАО «Курганмашзавод» (КМЗ, единственный в России производитель боевых машин пехоты) получил крупный штраф за то, что сотрудники его волгоградского подразделения не проходили медосмотры. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Курганской области.

Ведомство провело на предприятии проверку по информации, полученной от коллег из Волгограда. В частности, сообщалось, что КМЗ не проводило в волгоградском подразделении специальную оценку условий труда на рабочих местах и медосмотры работников.

«В ходе проверочных мероприятий информация подтвердилась», — уточняют в инспекции. В результате КМЗ привлекли к административной ответственности в виде штрафа в 140 тысяч рублей. Предприятию также выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Получить оперативные комментарии в пресс-службе КМЗ URA.RU не удалось. На предприятие направлен письменный запрос.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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