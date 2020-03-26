Крупнейший курганский завод оштрафовали за непроведенные медосмотры

Инспекция труда оштрафовала КМЗ на 140 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

ПАО «Курганмашзавод» (КМЗ, единственный в России производитель боевых машин пехоты) получил крупный штраф за то, что сотрудники его волгоградского подразделения не проходили медосмотры. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Курганской области.

Ведомство провело на предприятии проверку по информации, полученной от коллег из Волгограда. В частности, сообщалось, что КМЗ не проводило в волгоградском подразделении специальную оценку условий труда на рабочих местах и медосмотры работников.

«В ходе проверочных мероприятий информация подтвердилась», — уточняют в инспекции. В результате КМЗ привлекли к административной ответственности в виде штрафа в 140 тысяч рублей. Предприятию также выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Получить оперативные комментарии в пресс-службе КМЗ URA.RU не удалось. На предприятие направлен письменный запрос.