Охотников на Ямале защитят от возможного заражения коронавирусом

Охотники смогут подать разрешение на добычу онлайн, а не лично Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ямальцам, которые хотят получить разрешение на добычу лося и бурого медведя в предстоящем сезоне охоты (продлится с 1 августа 2020 по 1 августа 2021), не придется лично подавать заявление. Из-за пандемии коронавируса это можно сделать онлайн или с помощью почты, что упростит жизнь охотников, сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции департамент природно-ресурсного регулирования предлагает гражданам отказаться от подачи заявлений лично, посещая здание департамента, и предлагает заполнить заявление в электронной форме», — сообщили в пресс-службе правительства. Там добавили, что заявление также можно будет отправить по почте. Подать его можно будет с 1 по 30 апреля. В правительстве также напомнили, что разрешения на добычу лося и бурого медведя распределяются случайным образом.

Ранее URA.RU сообщало, что режим повышенной готовности на Ямале ввели почти две недели назад. Согласно постановлению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, учебные заведения были досрочно распущены на каникулы, культурные и спортивные массовые мероприятия отменены, а возвращающимся из поездок гражданам рекомендовано уходить на самоизоляцию.