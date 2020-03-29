Экономисты объяснили, как заработать во время самоизоляции

В условиях кризиса и режима самоизоляции, вызванного пандемией COVID-19, для граждан актуален вопрос дополнительного заработка. О том, как можно заработать во время карантина, URA.RU рассказали экономисты.
Главный способ пополнить свой бюджет — удаленная работа, считает экономист Евгений Надоршин. «Мир уже давно готов для тех, кто хочет зарабатывать удаленно. В интернете есть огромное количество сервисов по дистанционному изучению, например, языков, когда преподаватель и обучающийся находятся на расстоянии друг от друга», — сказал URA.RU Надоршин.
После начала пандемии уже отметился бум на рынке доставки еды, говорят экономисты. Поэтому для тех, кто может позволить себе выйти из дома, это может стать хорошим вариантом пополнить бюджет. «Те, кто не боятся рисковать своим здоровьем, могут устроиться на работу в доставку еды — за каждую платят около 100 рублей. Либо в социальные службы — помогать пенсионерам», — заявил URA.RU экономист Никита Масленников.
Эксперты с опаской относятся к играм на биржах, особенно в условиях нестабильной ситуации в экономике. «Из-за неустойчивости рынков сейчас можно играть только „в короткую“, то есть покупать и сразу продавать акции, а для этого нужно иметь хорошее техническое оснащение и финансовых консультантов. Не обойтись и без специальных знаний», — отмечает Масленников.
Ранее эксперты рассказывали о ситуации на рынке труда в условиях пандемии коронавируса. В беседе с RT специалисты делились данными о том, какие профессии стали востребованы сейчас и на какие вакансии будет спрос в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.