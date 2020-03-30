Тюменский банк потерял на торгах почти миллиард рублей

Тюменский Сибирский банк реконструкции и развития (СБРР), ставший банкротом после кражи из него бывшим председателем правления Григорием Романютой полумиллиарда рублей, потерял на торгах более 871 млн рублей. Информация об итогах продажи дебиторской задолженности сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
«АО „Российский аукционный дом“ (РАД), действующее на основании договора поручения с Государственной корпорацией „Агентство по страхованию вкладов“, [провело торги] посредством публичного предложения с 18.03.2020 г. по 28.03.2020 г», — сообщается на странице СБРР. Согласно приведенным данным, РАД продала с торгов 24 лота, выручив почти 1,4 млн рублей. Из них 18 лотов — права требования к компаниям и физическим лицам на общую сумму 871,755 млн рублей. Их продали за 1,3 млн рублей. Часть требований являются неликвидными — компании, задолжавшие банку кредиты, находятся в процедурах ликвидации и банкротства.
Оперативно связаться с ведущим банкротство «Агентством по страхованию вкладов» URA.RU не удалось, направлен официальный запрос.
Ранее URA.RU сообщало, что долг в размере 546 млн рублей, аналогичный сумме, которую, по данным суда, украли из СБРР его экс-председатель правления Григория Романюта и сообщники, также планируют выставить на торги. Сам топ-менеджер, сбежавший за границу с суммой 350 млн рублей вместе со своей подельницей Инессой Бранденбург, забравшей 100 млн рублей, находится в международном розыске. Его подельники Игорь Горбоносов, Сергей Кузнецов и Дмитрий Мануилов приговорены к трем годам пребывания в исправительной колонии общего режима по статье ч. 4 ст. 158 УК РФ — «Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере».