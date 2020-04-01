Власти ЯНАО ответили на новые фейки, перепугавшие население

Один из фейков был о несуществующем постановлении главы Ямала Дмитрия Артюхова Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В закрытых группах социальных сетей и чатов мессенджеров Ямала начали распространяться очередные фейки, связанные с коронавирусом. В них сообщается о якобы появлении военных рядом с Надымом и новом постановлении губернатора Дмитрия Артюхова о продлении нерабочих дней. О том, что информация является недостоверной сообщили в региональном оперативном штабе.

В сообщениях с четырьмя фотографиями, где изображены военные, которые якобы перекрывают дорогу, утверждается, что это происходит в Надыме. «Эта информация является ложной. На первых трех фото изображены военные ЦВО у которых закончились учения», — говорится в сообщении оперштаба. Там уточнили, что последнее фото действительно из Надыма, а автомобиль, изображенный на нем — передвижной штаб ОМВД, который разворачивался.

Постановление губернатора Артюхова, в котором говорится о продлении нерабочих дней с 6 по 10 апреля — также не является правдой. «Распространяется фейковое постановление губернатора ЯНАО об объявлении нерабочих дней для государственных и муниципальных служащих. Такого постановления нет», — отметили в региональном оперштабе.

Это не первые сообщения дезинформирующие население ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что в мессенджерах также распространялась информация о специальных рейдах по школам с целью профилактики коронавирусной инфекции. Также депутатами Госдумы были внесены поправки, ужесточающие наказание за распространение недостоверной информации.

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Фото: Оперативный штаб ЯНАО