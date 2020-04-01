В России могут продлить нерабочую неделю из-за коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 1 апреля, — 112-й день с момента обнаружения коронавируса и 22-й — с объявления пандемии.

По данным сайта coronavirus-monitor, в мире зарегистрировано 886 114 случаев заражения (+27 291 за день), 185 196 выздоровевших (+8 055) и 44 207 погибших (+2 101).

По числу зараженных по-прежнему лидируют США (189 661 человек, +5 731), на втором месте Италия (105 792, +4 053). Третье место по количеству зараженных в мире занимает Испания (102 136, +7 719). За ними идут Китай (82 691, +90) и Германия (74 508, +3 523).

По какому сценарию распространяется коронавирус в России?

Пока есть три вероятных сценария распространения коронавируса — «азиатский» (вспышка болезни быстро затихает), «итальянский» (остановить распространение не удается) и «американский» (долгое время сохраняется небольшое число заболевших, а потом идет резкий рост). По последним данным, в России зафиксировано 2 780 случаев заражения коронавирусом (+443 за сутки), 204 человека выздоровели, 27 человек погибли.

Рост числа заболевших коронавирусом в России остается ниже, чем на схожий период развития эпидемии в Южной Корее и Германии. Так, в Южной Корее число заболевших с тысячи до трех тысяч увеличилось всего за три дня, а в Германии, Италии и США эта отметка была пройдена за четыре дня. Тем временем в России, где 27 марта было выявлено 1036 больных, за пять дней отметка в три тысячи больных еще не достигнута.

По мнению вирусолога Виктора Зуева, такой показатель связан с принятыми в России карантинными мерами. Однако о снятии карантина думать рано. Новые случаи заражения могут возникнуть из-за возвращающихся туристов из других стран.

На сегодняшний день в России показатель смертности составляет 0,94%. Низкая смертность и в Германии — 1,8%. Самая высокая смертность от коронавируса по-прежнему в Италии — там умирают 11,75% зараженных. В США, для сравнения, умерли 2,17% зараженных, в Испании — 8,87%, в Китае — 4,02%.

Россия выглядит благополучно на фоне лидеров по числу заболевших Инфографика: URA.RU

Что происходит с коронавирусом в России?

Нерабочую неделю в России, введенную из-за распространения коронавируса, необходимо продлить. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, это связано с тем, что инкубационный период вируса составляет 14 дней, а значит период изоляции тоже должен быть не меньше двух недель.

Президент РФ Владимир Путин впервые провел совещание с правительством в дистанционном формате. По словам пресс-секретаря главы государства, в ситуации с распространением коронавируса дистанционная работа в Кремле продолжится — в частности, в таком режиме предпочитает работать и Путин.

В России на коронавирус протестируют всех пенсионеров с признаками респираторных заболеваний, а также всех приехавших в страну из-за границы. Также тестирование должны пройти все пациенты с диагнозом «внебольничная пневмония», медработники и люди, контактировавшие с больными коронавирусом.

Из-за коронавируса в России начали ограничивать продажу алкоголя. Соответствующий запрет уже введен в Башкирии и Карелии. Ранее с просьбой закрыть алкогольные магазины на период карантина выступил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев. По его словам, рост продаж алкоголя в этот период резко вырос.

Какая ситуация в мире?

Во Франции 20-летнего жителя города Кале приговорили к двум месяцам тюрьмы за нарушение режима изоляции. Молодой человек восьмикратно нарушил введенные по решению французских властей ограничения на передвижение из-за эпидемии коронавируса.

Таджикистан попросил Россию и другие страны оказать помощь в борьбе с COVID-19. Также постпред США при НАТО заявила, что РФ и США должны сотрудничать в борьбе с коронавирусом. Тем временем в Кремле отметили, что бороться с вирусом невозможно без партнерства и взаимовыручки невозможно — и это касается всех стран мира.

Что пишут другие СМИ?

Россиянам, вернувшимся из-за границы, необходимо заполнять на портале Госуслуг журнал здоровья, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его предложение поддержал первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, отметив, что данная мера является «вынужденной, но необходимой», пишет RT.

РИА «Новости» показало, как будет выглядеть SMS-спецпропуск для выхода на улицу в Татарстане. Как рассказала руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова, для получения спецпропуска будет необходимо отправить сообщение на специальный номер со следующим текстом: РЕГИСТРАЦИЯ#Фамилия Имя Отчество#серия и номер паспорта#адрес фактического места проживания. В ответ житель республики получит сообщение с уникальным кодом регистрации. Затем следует отправить повторное SMS с текстом «ЦЕЛЬ» и указать цели передвижения.

Что будет дальше?

Российских медиков могут освободить от подоходного налога в период коронавируса. С таким предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину РФ обратился депутат Госдумы Виктор Зубарев. Также он считает, что необходимо организовать онлайн-группы для психологической поддержки всего медперсонала.

Молодые стали заболевать коронавирусом чаще пенсионеров. По мнению врача-вирусолога Евгении Сельковой, это может быть связано с тем, что вирус мутирует. Другой возможной причиной распространения инфекции среди молодых людей может быть нездоровый образ жизни.