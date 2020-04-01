В России на коронавирус протестируют всех пенсионеров с признаками ОРВИ

Пенсионеров с признаками ОРВИ будут проверять на COVID-2019 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России протестируют на коронавирус всех пенсионеров с признаками респираторных заболеваний, а также всех приехавших в страну из-за границы. Соответствующее постановление выпустила главный санитарный врач России Анна Попова. Документ опубликован на сайте Роспотребнадзора.

«Обеспечить обязательное проведения обследования на COVID-2019 вернувшихся на территорию России с признаками ОРВИ, а также лиц старше 65 лет с симптомами респираторных заболеваний», — говорится в документе.

Также тестирование должны проходить все пациенты с диагнозом «внебольничная пневмония», медработники и люди, контактировавшие с больными коронавирусом.

По информации « Федерального агентства новостей », Роспотребнадзор намерен ежемесячно проводить 1 млн новых тестов на коронавирус. Системы обследования были разработаны учеными ведомства. Всемирная организация здравоохранения заявила, что в мире коронавирусом в настоящий момент заражены около 750 тысяч человек. Если Европа в настоящий момент переживает кризис, вызванный эпидемией, то России только предстоит в него погрузиться, сообщает портал «Утро.ру».