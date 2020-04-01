Молодые стали заболевать коронавирусом чаще пенсионеров

За последние сутки 117 из 267 случаев заражения коронавирусом выявлен у москвичей в возрасте от 18 до 45 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

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В Москве за последние сутки среди 267 зараженных коронавирусом — 117 человек в возрастной категории от 18 до 45 лет. Это самая многочисленная группа, среди выявленных случаев в столице.

«87 человек — от 46 до 65 лет и 34 человека старше 65 лет, причем 12 из них старше 80 лет», — говорится в сообщении оперативного штаба в Москве в своем telegram-канале. Еще у 29 детей также обнаружили коронавирус.

Приводя данные за 31 марта, когда в Москве обнаружили 387 случаев заражения инфекцией, столичный оперштаб отметил, что 40% заболевших — в возрасте от 40 до 65 лет, 35% — от 18 до 40 лет, 20% — люди старше 65 лет. При этом 5% от общего числа составляют дети.

30 марта, когда в столице подтвердились 212 случаев заражения, оперштаб сообщал, что среди них 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет, 58 — от 40 до 65 лет и 35 человек старше 65 лет. Также коронавирус обнаружили у 17 детей.

Ранее врач-вирусолог Евгения Селькова обьяснила, что молодые люди стали чаще заражаться COVID-2019 из-за того, что вирус мутирует, пишет телеканал 360. Другой возможной причиной распространения инфекции среди молодых людей врач назвала нездоровый образ их жизни: злоупотребление алкоголем, курение, неправильное питание и пониженный в связи с этими факторами иммунитет, передает «Пятый канал».