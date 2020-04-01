Путин впервые проведет дистанционное совещание с правительством РФ

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V Международный арктический форум в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Санкт-Петербург, портрет, путин владимир
Из-за коронавируса Владимир Путин проведет дистанционное совещание с министрамиФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Президент РФ Владимир Путин впервые проведет совещание с правительством в дистанционном формате. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. При этом в Кремле не исключили, что во второй половине дня может состояться международный телефонный разговор.

«Президент сегодня планирует провести совещание с членами правительства. Профильной темой будет тема развития агропромышленного комплекса», — сказал Песков. Он уточнил, что эта тема будет обсуждаться как в долгосрочной перспективе, так и с учетом текущей ситуации. Также Песков отметил, что в Кремле продолжают дистанционную работу — в частности, в таком режиме работает и Владимир Путин.

Ранее из-за пандемии коронавируса состоялся первый в истории онлайн-саммит лидеров стран G20. Российский лидер принимал участие в саммите из своей резиденции в Ново-Огарево.

Как сообщили в Кремле, в период распространения коронавируса президент РФ Владимир Путин предпочитает работать дистанционно. Также российский лидер со всеми соблюдает социальную дистанцию, не пожимает руки собеседникам и регулярно тестируется на коронавирус.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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