Путин впервые проведет дистанционное совещание с правительством РФ

Президент РФ Владимир Путин впервые проведет совещание с правительством в дистанционном формате. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. При этом в Кремле не исключили, что во второй половине дня может состояться международный телефонный разговор.
«Президент сегодня планирует провести совещание с членами правительства. Профильной темой будет тема развития агропромышленного комплекса», — сказал Песков. Он уточнил, что эта тема будет обсуждаться как в долгосрочной перспективе, так и с учетом текущей ситуации. Также Песков отметил, что в Кремле продолжают дистанционную работу — в частности, в таком режиме работает и Владимир Путин.
Ранее из-за пандемии коронавируса состоялся первый в истории онлайн-саммит лидеров стран G20. Российский лидер принимал участие в саммите из своей резиденции в Ново-Огарево.
Как сообщили в Кремле, в период распространения коронавируса президент РФ Владимир Путин предпочитает работать дистанционно. Также российский лидер со всеми соблюдает социальную дистанцию, не пожимает руки собеседникам и регулярно тестируется на коронавирус.
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