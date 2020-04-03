Новости кризиса 3 апреля: регионы ждет мусорный коллапс, бизнесмены просят помочь малоимущим

Сотрудники торговых центров могут потерять работу уже через неделю Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цена на нефть эталонной марки Brent на межконтинентальной бирже опустилась до 29,22 доллара за баррель (+15.5%), а стоимость нефти WTI — 24,32 доллара за баррель (+16,4%). Благодаря росту цен на топливо курс доллара к закрытию московской биржи составил 77,25 рубля (-1,54%), а евро упало до 83,86 рубля (-2,44%).

Что происходит в России?

Цены на топливо в России не вырастут выше уровня инфляции. Глава Минэнерго России Александр Новак отметил, сохранение цен на таком уровне — одна из основных задач. При этом он отметил, что спрос на дизельное топливо и бензин в России упал уже на 10-15%.

Закрытие торговых центров на весь апрель может привести к тому, что 10 млн россиян, задействованных в этой сфере, потеряют работу. По мнению президента российского совета торговых центров Булата Шакирова, в таких условиях практически невозможно сохранить зарплату и рабочие места.

На фоне возможных сокращений российские бизнесмены попросили власти увеличить пособия гражданам, столкнувшимся с сокращением зарплаты, а также пенсионерам, безработным и многодетным семьям с низким уровнем заработка. Это в свою очередь должно поддержать потребительский рынок в стране и не допустить роста безработицы, говорится в письмах, направленных президенту и в правительство. Речь идет о поддержке незащищенных слоев населения на общую сумму около 3 трлн рублей в этом году.

Какая ситуация в мире?

Президент США Дональд Трамп поблагодарил российского лидера Владимира Путина за помощь с медицинским оборудованием. По словам американского президента, Россия отправила в США целый самолет с высококачественными медицинскими принадлежностями. Инициатива исходила от российского президента. Трамп считает, что присланное оборудование поможет спасти множество жизней. При этом США оплатили только половину груза, который отправила Россия в качестве гуманитарной помощи.

Что пишут другие СМИ?

Всемирный банк (ВБ) выделил почти два млрд долларов 25 развивающимся странам на борьбу с коронавирусом. В будущем организация планирует помочь еще 40 государствам. Всего ВБ выделит около 160 млрд долларов в течение 15 месяцев для помощи нуждающимся странам.

Выплаты от властей начнут получать и граждане США: платежи в рамках пакета мер по преодолению последствий коронавируса поступят в течение двух недель. Американские власти выделили более двух трлн долларов, которые направят на пособия по безработице, помощь больницам, бизнесу и другим сферам. Также граждане США могут рассчитывать на единовременную выплату порядка 1,2 тысячи долларов.

Улучшить ситуацию на мировом рынке может соглашение между Россией, США и Саудовской Аравией по нефти. Если три важнейших игрока нефтяного рынка смогут договориться, то это помогло бы уменьшить последствия падения цен на нефть, а также чуть улучшить ситуацию с экономическим воздействием пандемии коронавируса.

Что будет дальше?

Региональные операторы обращения с ТКО оказались на грани банкротства, из-за чего в некоторых субъектах может наступить мусорный коллапс. На фоне такой угрозы Минприроды РФ и публично-правовая компания «Российский экологический оператор» просят у российского правительства 30 млрд рублей. Эта сумма должна помочь операторам выполнять свою работу даже в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

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