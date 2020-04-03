Новости кризиса 3 апреля: регионы ждет мусорный коллапс, бизнесмены просят помочь малоимущим

Цена на нефть эталонной марки Brent на межконтинентальной бирже опустилась до 29,22 доллара за баррель (+15.5%), а стоимость нефти WTI — 24,32 доллара за баррель (+16,4%). Благодаря росту цен на топливо курс доллара к закрытию московской биржи составил 77,25 рубля (-1,54%), а евро упало до 83,86 рубля (-2,44%).
Что происходит в России?
Цены на топливо в России не вырастут выше уровня инфляции. Глава Минэнерго России Александр Новак отметил, сохранение цен на таком уровне — одна из основных задач. При этом он отметил, что спрос на дизельное топливо и бензин в России упал уже на 10-15%.
Закрытие торговых центров на весь апрель может привести к тому, что 10 млн россиян, задействованных в этой сфере, потеряют работу. По мнению президента российского совета торговых центров Булата Шакирова, в таких условиях практически невозможно сохранить зарплату и рабочие места.
На фоне возможных сокращений российские бизнесмены попросили власти увеличить пособия гражданам, столкнувшимся с сокращением зарплаты, а также пенсионерам, безработным и многодетным семьям с низким уровнем заработка. Это в свою очередь должно поддержать потребительский рынок в стране и не допустить роста безработицы, говорится в письмах, направленных президенту и в правительство. Речь идет о поддержке незащищенных слоев населения на общую сумму около 3 трлн рублей в этом году.
Какая ситуация в мире?
Президент США Дональд Трамп поблагодарил российского лидера Владимира Путина за помощь с медицинским оборудованием. По словам американского президента, Россия отправила в США целый самолет с высококачественными медицинскими принадлежностями. Инициатива исходила от российского президента. Трамп считает, что присланное оборудование поможет спасти множество жизней. При этом США оплатили только половину груза, который отправила Россия в качестве гуманитарной помощи.
Что пишут другие СМИ?
Всемирный банк (ВБ) выделил почти
Улучшить ситуацию на мировом рынке может соглашение между Россией, США и Саудовской Аравией по нефти. Если три важнейших игрока нефтяного рынка смогут договориться, то это помогло бы
Что будет дальше?
Региональные операторы обращения с ТКО оказались на грани банкротства, из-за чего в некоторых субъектах может наступить мусорный коллапс. На фоне такой угрозы Минприроды РФ и публично-правовая компания «Российский экологический оператор» просят у российского правительства 30 млрд рублей. Эта сумма должна помочь операторам выполнять свою работу даже в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
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