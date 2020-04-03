Путин принял отставку губернатора Камчатки и назвал его преемника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Андрей Фурсенко на пресс-конференции в ТАСС, посвященная вручению Премии президента России в области науки. Москва, чиновник, документы, руки
Регион временно возглавит Владимир СолодовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Камчатского края Владимира Илюхина. Соответствующий указ президента опубликован на сайте Кремля.

«Принять отставку Губернатора Камчатского края Илюхина В. И. по собственному желанию», — говорится в документе.

Врио главы региона будет председатель правительства Республики Саха (Якутия) Владимир Солодов. Должность в правительстве региона он занимает с сентября 2018 года. До этого год был председателем совета директоров Фонда развития Дальнего Востока, а еще раньше, с 2015 года, работал заместителем полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева (экс-губернатор Пермского края).

Ранее Илюхин, возглавлявший регион с 2011 года, написал заявление об отставке. Вероятной причиной ухода является переход на новую должность. По другой версии он сложил полномочия из-за ситуации с коронавирусом, однако в последствии эта версия была опровергнута.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...