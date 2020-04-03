Путин принял отставку губернатора Камчатки и назвал его преемника

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Камчатского края Владимира Илюхина. Соответствующий указ президента опубликован на сайте Кремля.
«Принять отставку Губернатора Камчатского края Илюхина В. И. по собственному желанию», — говорится в документе.
Врио главы региона будет председатель правительства Республики Саха (Якутия) Владимир Солодов. Должность в правительстве региона он занимает с сентября 2018 года. До этого год был председателем совета директоров Фонда развития Дальнего Востока, а еще раньше, с 2015 года, работал заместителем полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева (экс-губернатор Пермского края).
Ранее Илюхин, возглавлявший регион с 2011 года, написал заявление об отставке. Вероятной причиной ухода является переход на новую должность. По другой версии он сложил полномочия из-за ситуации с коронавирусом, однако в последствии эта версия была опровергнута.