Челябинка с ребенком застряла в Таиланде из-за коронавируса

Когда россиян доставят домой, неизвестно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительница Челябинска Виктория Братченко с маленьким ребенком не может вернуться из Таиланда из-за пандемии коронавируса. Информация об этом появилась на ее странице в Instagram.

«Представительство в Паттайе тотально игнорирует наших граждан, сегодня я в четвертый раз была в консульстве. Мне необходимо заверить справку об отмене рейса для предоставления ее в эмиграционную службу, чтобы продлить визу, которая заканчивается 7 апреля», — написала девушка в соцсети.

Ранее она купила авиабилеты на рейс Бангкок — Москва — Челябинск на 1 апреля, однако его отменили. Долгое время девушка не могла дозвониться в МИД России, даже просила помочь ей друзей. В конце концов в министерстве ей сообщили, что она и ее сын есть в списках граждан России, которых необходимо вывезти из Таиланда. Конкретной даты вылета в настоящий момент нет. Будет перелет платным или бесплатным, тоже неизвестно. Доставка россиян будет осуществляться в три города: Москву, Красноярск и Владивосток.

«Конкретно нас доставят до Москвы, там же поместят в боксы на 14-дневный карантин. Как мы потом будет добираться до Челябинска, пока тоже не знаю», — говорит Братченко.

Из-за отмены рейсов в Россию не могут вернуться около 750 человек. Туристы записали видеобращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросили как можно быстрее доставить их домой. «Мы находимся в бедственном положении с детьми и инвалидами. У большинства средств к существованию нет», — сетуют туристы.

Россия закрыла свои границы из-за угрозы распространения коронавируса. По распоряжению Росавиации, в сутки региональным аэропортам разрешается принимать не более 200 человек, Москве — не более 500. Авиакомпании сокращают свои полеты. Руководитель Минкомсвязи России Максут Шадаев во время совещания министров с президентом сообщил, что практически 1000 находящихся за границей россиян получат финансовую помощь от правительства.

По информации телеканала 360, больше тысячи российских туристов застряли в ОАЭ. Граждане РФ уже несколько дней не покидают отели и делают только две вещи: ждут и обновляют страницу с онлайн-табло аэропорта Дубая.