Полиция ЯНАО начала штрафовать нарушителей режима самоизоляции

Ранее сотрудники МВД ограничивались разъяснительной работой Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На ямальцев, без необходимости покидающих свои дома в период строгой самоизоляции, объявленной из-за опасности коронавируса, начали составлять протоколы об административных правонарушениях. Об этом сообщили в социальных сетях жители Ноябрьска.

«Вот и пошли штрафы за нарушение самоизоляции, — сообщили ноябряне в одной из местных групп „ВКонтакте“. — Штраф от 15 до 40 тысяч». В подтверждение данного заявления администраторы приложили сканы протоколов, якобы составленных за выход из дома без необходимости.

Некоторые из участников группы назвали данное сообщение фейком, однако авторы сообщения утверждают, что документы подлинные и полиция действительно начала выписывать штрафы. Правда, уточнили: не факт, что при рассмотрении административного дела суд встанет на сторону полицейских.

В полиции ЯНАО данную информацию не подтвердили, но и не опровергли. «Возможно», — ответили в пресс-службе окружного УМВД на вопрос, составляются ли протоколы за данное правонарушения.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции начали патрулирование улиц и дворов в связи с установленным режимом строгой самоизоляции в ЯНАО. В некоторых городах к совместному патрулированию приступили представители казачества. При этом изначально в задачи патрулей ставилось не наказание нарушителей, а информирование.

Между тем, по последней информации, в ЯНАО достоверно подтвердились 12 случаев коронавируса. Все заболевшие — жители поселка Пангоды Надымского района: сейчас там введен жесткий карантин.

Фото: «Происшествия Ноябрьск», «ВКонтакте»

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