Города и поселки ЯНАО из-за коронавируса остались без вертолетного сообщения

В Ямало-Ненецком автономном округе прекращено регулярное вертолётное пассажирское авиасообщение. Об этом по итогам заседания оперативного штаба по противодействию коронавирусу сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов. Он добавил, что количество рейсов авиакомпании «Ямал» также будет значительно сокращено.
«Принято решение о прекращении регулярного вертолетного сообщения с нашими отдаленными поселками. Кроме этого, авиакомпания „Ямал“ приняла решение существенно снизить количество своих авиарейсов. В два, три, в ряде случаев, в пять раз. Самолеты будут летать полупустыми. То есть, продаваться будет не более 50% билетов для того, чтобы между пассажирами соблюдалась рекомендуемая социальная дистанция, » — заявил губернатор ЯНАО в своем обращении.
Он добавил, что половина билетов авиакомпании «Ямал» будет бронироваться под правительственную квоту.
Вертолетные пассажирские перевозки прекращены полностью, за исключением завоза в посёлки различных товаров. Также отдельные рейсы могут возобновить по запросу глав районов автономного округа. Изменения вступают в силу 4 апреля.
Ранее URA.RU писало о том, что из-за пандемии коронавируса власти ЯНАО усилили контроль за передвижениями между населенными пунктами округа.
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