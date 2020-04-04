«Уральские авиалинии» отменили рейс в Индию для вывоза российских туристов

«Уральские авиалинии» отменили рейс Тривандрум — Екатеринбург Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейс Тривандрум — Екатеринбург. Об этом сообщили представители перевозчика.

«Авиакомпания вынуждена отменить рейс Тривандрум — Екатеринбург, организованный для вывоза российских туристов», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Уральских авиалиний». Россиянам, которые ожидают вылета на родину, рекомендовано связаться с посольством РФ в Индии.

Также отменены спецрейсы авиакомпании S7 для вывоза туристов из Вьетнама, Таиланда и Японии, пишет РИА «Новости». Всех россиян, которые остались за границей, просят заполнить специальную форму на сайте госуслуг, чтобы власти сформировали новый график вывоза граждан.

Ранее сообщалось, что «Уральские авиалинии» организуют четыре рейса из Индии, чтобы вернуть 600 российских туристов на родину. Подразумевалось, что самолеты вылетят из Тривандрума в Екатеринбург 4 апреля, из Ченнаи — 5 апреля, из Гоа — 6 апреля, а из Калькутты — 8 апреля. Однако в ночь с пятницы на субботу Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан из-за границы.