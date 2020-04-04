Поджигателя домов в Екатеринбурге, из-за которого погибли восемь человек, отправили в СИЗО

Суд принял решение об аресте подозреваемого Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Суд Екатеринбурга, рассмотрев ходатайство следователей, принял решение об аресте екатеринбуржца Александра Понкратова, подозреваемого в поджогах домов. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском суде столицы Урала. Ближайшие месяцы Понкратов проведет в СИЗО.

«Избрать в отношении обвиняемого Понкратова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 24 суток — до 26 мая 2020 года», — провозгласила свое решение дежурный судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Татьяна Чащина.

Ранее URA.RU сообщало о пожаре дома по улице Омской, 91 в Екатеринбурге в ночь с 26 на 27 марта. В огне пожара погибли семь человек, восьмая жертва скончалась позже в больнице. Подозреваемого поймали в ночь на 2 апреля, когда он поджигал барак на улице Шефской.

Во время допроса он признался и в других поджогах: на ул. Авангардной, 7, ул. 40 лет Октября, 31 и 39, ул. Шефской, 22а, пер. Балаклавском, 3. По словам пиромана, он спьяну забредал в подъезды старых домов и разводил в них костры. Он женат, работал сборщиком мебели, снимал квартиру на бульваре Культуры.