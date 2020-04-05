У курганской студентки обнаружен коронавирус

У студентки одного из курганских техникумов подтвержден коронавирус. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«В субботу пришел положительный анализ еще одной девочки — учащейся курганского техникума. Сейчас отрабатываем ее контакты», — написал Шумков. Губернатор добавил, что сейчас девочка находится в Казахстане, из этого государства и получена информация о коронавирусе: «Для любителей крайних мер — ни сжечь, ни расстрелять ее не получится».
Также Шумков рассказал, что скорую помощь пришлось вызывать водителю-дальнобойщику, которому стало плохо, когда он проезжал через Курганскую область. По нему получено отрицательное заключение: «Оказалось, просто пневмония». По данным губернатора, с начала марта в Россию въехали более восьми тысяч человек, получавших загранпаспорта в Курганской области.
О первом подтвержденном случае коронавируса COVID-19 в Зауралье URA.RU сообщало 21 марта. Зараженная девочка, которая вернулась из Испании, уже выписана в связи с выздоровлением. 3 апреля стало известно о втором в регионе случае заболевания — коронавирус обнаружен у молодой жительницы Москвы, которая прилетела в Курган к родственникам. Отвечая на недовольство местных жителей Шумков тогда заявил, что «готовность убивать и сжигать на кострах этих людей нас не красит». В настоящее время в Курганской области введен режим полной самоизоляции.
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