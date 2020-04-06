Апелляционная жалоба уже направлена в суд Фото: с видео допроса, предоставлено свердловским СУ СКР

Екатеринбуржец Александр Понкратов, арестованный накануне в Ленинском суде по обвинению в поджогах, обжалует свой арест. Об этом URA.RU сообщил его адвокат Игорь Упоров. По его словам, апелляционная жалоба от имени адвоката уже подана, в ближайшее время обвиняемый в поджогах, находящийся под стражей, направит и свою жалобу.

«Мы считаем, что мера пресечения, вынесенная судом, неоправданна и незаконна: судья не обосновал свое решение фактическими обстоятельствами, — пояснил свою позицию адвокат Упоров. — В суде следователи сослались лишь на явку с повинной, но ее мог бы написать любой: там лишь перечисление случаев поджогов, о которых можно было узнать из интернета. Но слова к делу не пришьешь: следствие должно основываться на объективных данных. Находился ли он в месте совершения преступления (запросите биллинг), есть ли у него алиби, подтверждается ли все это записями с камер? Ничего этого в суде не было».

По словам защитника, Понкратов не совершал поджога на Омской. URA.RU обратилось в пресс-службу управления Следственного комитета по Свердловской области с просьбой прокомментировать заявления адвоката — к моменту публикаций комментарий не поступил.

Пожар в доме №91 по улице Омской в Екатеринбурге произошел в ночь с 26 на 27 марта. В огне пожара погибли семь человек, восьмая жертва скончалась позже в больнице. Подозреваемого поймали в ночь на 2 апреля — якобы в тот момент, когда он поджигал барак на улице Шефской (однако доказательств этого следствие публично не представило).

Также сообщалось, что во время допроса он якобы признался и в других поджогах: на ул. Авангардной, 7, ул. 40 лет Октября, 31 и 39, ул. Шефской, 22а, пер. Балаклавском, 3. Однако в видеролике с допроса, распространенном следственным комитетом, этой информации не звучит.