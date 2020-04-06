На Ямале — 16 новых случаев заболевания коронавирусом

Федеральный центр «Вектор» в Новосибирске подтвердил еще 16 случаев заражения жителей Ямало-Ненецкого округа коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб Ямала по коронавирусу.
«16 проб подтвердили положительный результат по новой коронавирусной инфекции, 4 — дали отрицательный результат. Еще 4 находятся в работе», — отмечают в штабе. Всего на Ямале зарегистрировано 28 случаев заболевания инфекцией.
Как сообщают в штабе, 8 новых случаев было подтверждено в поселке Пангоды. Еще 8 заболевших — из Нового Уренгоя.
Из 28 заболевших 11-ти пациентам потребовалась госпитализация, еще 17 человек проходят лечение амбулаторно. «Определен круг контактов, контактные обследованы на коронавирусную инфекцию и изолированы. Все три очага (один в Пангодах и два — в Новом Уренгое) взяты под контроль, в них проведены необходимые противоэпидемические мероприятия», — отмечают в штабе.
Первый случай заболевания в ЯНАО был зафиксирован только 2 апреля. Как сообщало URA.RU, уже 3 апреля в регионе заболевание зафиксировали еще у 12 человек. Новую коронавирусную инфекцию они могли завезти из другого региона, а не из-за границы — заболевшие не покидали пределов России в марте 2020 года.