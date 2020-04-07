В России выросло число банкротов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цена на нефть марки Brent утром 7 апреля составляет 33,99 доллара за баррель (-0,35%). Стоимость нефти марки WTI за ночь снизилась до 26,88 доллара за баррель (-5,43%). Доллар продается за 76,02 рубля (-0,47%), курс евро составляет 82,05 рубля (-0,58%).

Что происходит в России?

Крупнейшие оптовые поставщики продуктов питания намерены поднять цены на ряд товаров. За две недели цены могут вырасти до 20%. Подорожают кофе, чая, специи, консервы, макароны, хлебобулочные изделия и рыба. Причина — увеличение себестоимости из-за падения рубля и ограничительных мер, вызванных ситуацией с коронавирусом.

В Альфа-банке перестали выдавать ипотечные и потребительские кредиты, даже по одобренным заявкам, сотрудникам компаний тех отраслей, которые наиболее пострадали в ситуации с коронавирусом.

Российские радиостанции обратились к правительству РФ за помощью. Из-за ухудшения экономической ситуации и наложения ограничений на бизнес в связи с пандемией коронавируса радиостанции и другие СМИ могут потерять рекламодателей и закроются.

Тем временем отечественные авиакомпании придумали, как заработать в кризис — перевозить грузы в салонах пассажирских самолетов, в частности, доставлять медицинские товары из Китая в города Европы и США. В настоящий момент рынок авиационных грузоперевозок испытывает острую нехватку самолетов.

Какая ситуация в мире?

Президент США Дональд Трамп допустил возможность того, что Соединенные Штаты Америки сократят добычу нефти вслед за другими участниками сделки ОПЕК+. Глава Белого дома подчеркнул, что с таким предложением к нему еще не обращались. Однако именно это условие выставили Россия и Саудовская Аравия — страны готовы сократить нефтедобычу в том случае, если на данный шаг пойдут и США.

США и Канада не получили приглашения на видеоконференцию стран ОПЕК+, которая должна состояться 9 апреля. При этом туда приглашены Аргентина, Бразилия, Норвегия, Колумбия, Египет, Индонезия, Тринидад и Тобаго. Участники совещания планируют обсудить сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки.

Что пишут другие СМИ?

Правительство РФ готовится пересмотреть максимальный размер ипотеки для оформления ипотечных каникул, который сейчас составляет 1,5 млн рублей. Власти задумались об изменении правил предоставления кредитных каникул из-за критики со стороны администрации президента. Там считают, что установленный лимит для получения отсрочки выплат дискредитирует идею президента РФ Владимира Путина о помощи гражданам.

Правительство РФ планирует запретить ввоз нефтепродуктов из-за рубежа, чтобы оградить внутренний рынок от появления дешевого иностранного топлива. Мера будет действовать временно, до сентября 2020 года, пока, по прогнозам Минэнерго, на рынке будут держаться низкие цены на нефть. Запрет могут ввести уже в апреле.

В России по сравнению с прошлым годом выросло число банкротств. В период с января по март 2020 года в стране обанкротились 22,4 тысячи граждан, что на 68% больше, чем за аналогичный период 2019 года. По прогнозу аналитиков, в 2021 году из-за экономического кризиса произойдет всплеск банкротств среди рядовых граждан, а также в бизнес-секторе.

Прогноз экспертов

Если переговоры ОПЕК+ пройдут успешно, то нефть Brent к концу недели может подорожать до 40 долларов за баррель, а российская валюта — укрепиться до 75 рублей за доллар. Исход сделки является одним из двух основных факторов, от которых будут зависеть настроения инвесторов. Второй — ситуация с пандемией коронавируса.