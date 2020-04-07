Цена на нефть марки Brent утром 7 апреля составляет 33,99 доллара за баррель (-0,35%). Стоимость нефти марки WTI за ночь снизилась до 26,88 доллара за баррель (-5,43%). Доллар продается за 76,02 рубля (-0,47%), курс евро составляет 82,05 рубля (-0,58%).
Что происходит в России?
Крупнейшие оптовые поставщики продуктов питания намерены поднять цены на ряд товаров. За две недели цены могут вырасти до 20%. Подорожают кофе, чая, специи, консервы, макароны, хлебобулочные изделия и рыба. Причина — увеличение себестоимости из-за падения рубля и ограничительных мер, вызванных ситуацией с коронавирусом.
В Альфа-банке перестали выдавать ипотечные и потребительские кредиты, даже по одобренным заявкам, сотрудникам компаний тех отраслей, которые наиболее пострадали в ситуации с коронавирусом.
Российские радиостанции обратились к правительству РФ за помощью. Из-за ухудшения экономической ситуации и наложения ограничений на бизнес в связи с пандемией коронавируса радиостанции и другие СМИ могут потерять рекламодателей и закроются.
Тем временем отечественные авиакомпании придумали, как заработать в кризис — перевозить грузы в салонах пассажирских самолетов, в частности, доставлять медицинские товары из Китая в города Европы и США. В настоящий момент рынок авиационных грузоперевозок испытывает острую нехватку самолетов.
Какая ситуация в мире?
Президент США Дональд Трамп допустил возможность того, что Соединенные Штаты Америки
США и Канада
Что пишут другие СМИ?
Правительство РФ готовится пересмотреть
Правительство РФ планирует
В России по сравнению с прошлым годом выросло число банкротств. В период с января по март 2020 года в стране обанкротились 22,4 тысячи граждан, что на 68% больше, чем за аналогичный период 2019 года. По прогнозу аналитиков, в 2021 году из-за экономического кризиса произойдет всплеск банкротств среди рядовых граждан, а также в бизнес-секторе.
Прогноз экспертов
Если переговоры ОПЕК+ пройдут успешно, то нефть Brent к концу недели может подорожать до 40 долларов за баррель, а российская валюта — укрепиться до 75 рублей за доллар. Исход сделки является одним из двух основных факторов, от которых будут зависеть настроения инвесторов. Второй — ситуация с пандемией коронавируса.
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