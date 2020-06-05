Нового главу полиции ЯНАО представили подчиненным

Сергея Костенко официально представили в новой должности Фото: сайт УМВД по Ярославской области

Новый начальник управления МВД России по ЯНАО Сергей Костенко официально представлен личному составу. В режиме видеоконференции процедуру провел министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Об этом сообщили в пресс-службе окружной полиции.

Запись о назначении Костенко появилась и на официальном сайте УМВД по ЯНАО. Вместе с Костенко были представлены новый начальник полиции Коми Андрей Сицский и глава МВД в Смоленской области Валерий Саржин. Также Колокольцев представил своего заместителя, начальника Следственного департамента МВД, генерал-майора юстиции Сергея Лебедева. Глава министерства дал напутствие своим подчиненным и обозначил приоритеты в их работе на новых местах. В частности, Костенко будет должен особенно тщательно контролировать расследование преступлений в области нацпроектов и преступлений, совершенных в сфере промышленности.

О назначении Костенко стало известно 1 июня. Ранее он служил в должности замначальника УМВД России по Ярославской области. На новом месте Костенко сменил Игоря Степанчука, с марта временно исполнявшего обязанности главы полиции Ямала. Констенко в 1973 году в Костромской области, имеет два высших образования, в 2007 году окончил академию управления МВД по специальности «Юриспруденция». В апреле 2017 года получил должность замначальника УМВД России по Ярославской области.

Источники URA.RU в правоохранительных органах сообщали, что с приходом Костенко в окружном МВД ждут перемен. Инсайдеры ждут, что новый начальник полиции приведет с собой офицеров из старого окружения, которые займут высшие должности.