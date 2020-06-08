По словам медиков, в воскресенье скорые никуда не могли сдать пациентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге почти на исходе места в больницах, принимающих пациентов с COVID-19. Об этом URA.RU сообщили врачи, работающие непосредственно в «красной зоне» (в контакте с коронавирусными больными). По их словам, в минувшие выходные класть пациентов было практически некуда.

«В воскресенье скорые не могли никуда сдать больных. Госпиталь ветеранов, к примеру, с вечера субботы уже никого не брал. 24-я больница принимала, но единицы людей. ГКБ №6, 14 и 40 забиты до отказа, — рассказал екатеринбургский медик. — Выписка, конечно, идет, но она проблемы не снимает: сегодня выпишут и снова заполнят».

По мнению врача, Екатеринбург находится на пике эпидемии, поэтому о снятии ограничений не может быть и речи. «В Москве пик пройден — потихоньку можно ослаблять. У нас с 20 числа, не ранее». По словам врача, работающего в «красной зоне», снятие ограничений сегодня может привести к новым вспышкам инфекции.

«Расслабляться нельзя ни в коем случае! — говорит медик. — Но что мы видим? Люди не носят маски в транспорте и магазинах! А сейчас, того и гляди, торговые центры откроют. И в них ринутся все садоводы (многие из которых — пожилые), и вся область в Екатеринбург поедет. И что мы получим?»

URA.RU обратилось за комментарием в свердловский оперативный штаб по борьбе с эпидемией (запрос отправлен).