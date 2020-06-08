07 июня 2020
06 июня 2020
05 июня 2020

В Екатеринбурге некуда класть больных COVID. Инсайд о пике эпидемии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, больной, заражение, спецодежда, эпидемия, медицина, врачи, инфекция, защитная одежда, медики, пациент, коронавирус, covid, ковид, пандемия коронавируса, инфекционная больница, противочумной костюм
По словам медиков, в воскресенье скорые никуда не могли сдать пациентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге почти на исходе места в больницах, принимающих пациентов с COVID-19. Об этом URA.RU сообщили врачи, работающие непосредственно в «красной зоне» (в контакте с коронавирусными больными). По их словам, в минувшие выходные класть пациентов было практически некуда.

«В воскресенье скорые не могли никуда сдать больных. Госпиталь ветеранов, к примеру, с вечера субботы уже никого не брал. 24-я больница принимала, но единицы людей. ГКБ №6, 14 и 40 забиты до отказа, — рассказал екатеринбургский медик. — Выписка, конечно, идет, но она проблемы не снимает: сегодня выпишут и снова заполнят».

Новость по теме
Через сколько дней в Екатеринбурге снимут карантин? ПРОГНОЗ

По мнению врача, Екатеринбург находится на пике эпидемии, поэтому о снятии ограничений не может быть и речи. «В Москве пик пройден — потихоньку можно ослаблять. У нас с 20 числа, не ранее». По словам врача, работающего в «красной зоне», снятие ограничений сегодня может привести к новым вспышкам инфекции.

«Расслабляться нельзя ни в коем случае! — говорит медик. — Но что мы видим? Люди не носят маски в транспорте и магазинах! А сейчас, того и гляди, торговые центры откроют. И в них ринутся все садоводы (многие из которых — пожилые), и вся область в Екатеринбург поедет. И что мы получим?»

URA.RU обратилось за комментарием в свердловский оперативный штаб по борьбе с эпидемией (запрос отправлен).

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Происшествия Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...