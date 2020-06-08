В условиях запрета челябинцы нашли, как попасть к курганцам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Целинного района в Курганской области опасаются, что из соседней Челябинской области завезут коронавирус. Соседи, где в регионе ежедневно фиксируется более 100 случаев COVID, нашли пути, как проехать в Курганскую область, минуя полицейские посты. Об этом URA.RU рассказали местные жители села.

«Пост, ограничивающий въезд в Курганскую область, стоит в селе Патранино Целинного района. Его все объезжают и въезжают в наш регион через село Окунёво (Октябрьский район Челябинской области), до села Пески Целинного района 7 км. Едут ото всюду, таксисты каждый день там ездят», — пояснил житель районного центра.

По его словам, каждый день по этой дороге в Целинное приезжает продавец продуктов, у которого челябинская прописка. «Торгует фруктами с машины в центре Целинного. Место выделила администрация», — уточнил источник.

Получить оперативные комментарии у главы района Ивана Светличного URA.RU не удалось. На звонок по сотовому номеру Светличный не ответил. В приемной звонок перевели на главу, но из-за плохого качества связи Светличный попросил перезвонить. Далее застать на месте чиновника не получилось. Звонок по телефону главе Целинного сельсовета Натальи Воробьевой также остался без ответа.

Обновлено в 15:50: В оперштабе в правительстве Курганской области прокомментировали, что въезд в Курганскую область не запрещён для тех, кто проживает в регионе либо едет на работу, имея при себе подтверждающие документы. Кроме того, не запрещён проезд транзитного транспорта. «Нужно отметить, что 107 км — протяжённость границы Целинного района с Челябинской областью. Единственная грунтовая дорога, соединяющая район с деревней Окуневкой Челябинской области, ранее была перекопана. Чтоб оценить состояние дороги и возможность проезда по ней, глава района Иван Светличный с начальником полиции выедут на обозначенный участок в течение дня 8 июня». Власти просят тех, кто располагает информацией о въездах в Курганскую область в обход постов полиции, сообщать на телефон горячей линии (3522) 49 56 86.

По официальным данным оперштаба, размещенным на сайте областного правительства, на 1 июня (более свежих данных URA.RU не удалось найти), по Целинному району зафиксировано семь случаев заболевания коронавирусом. В целом по области на 8 июня зафиксировано 314 случаев (+8 за сутки).

С 1 апреля введен режим самоизоляции. Без подтверждения регистрации на территории региона въезд не допускается. Посетить область можно при наличии документов, подтверждающих, что человек приехал для лечения, участия в похоронах или в связи со служебной необходимостью.