Капитальный ремонт в затопленном доме только начался Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Ноябрьске пятиэтажный дом полностью затопило водой с крыши. Как сообщают местные жители в соцсетях, ЧП произошло сразу после начала капитального ремонта.

«Дождь в подъезде, Мира, 84. Управляющая компания сделала „ремонт“ крыши. Затопило до первого этажа», — написала жительница дома в сообществе «Происшествия Ноябрьск» во «ВКонтакте». По словам очевидцев, в некоторых квартирах провисли потолки, а воду из жилищ пришлось выносить ведрами. Как уточнил другой житель дома, капремонт еще не закончили, а только начали делать. «Соседние дома, судя по вагончикам, на очереди», — заметил мужчина.

На опубликованных видеозаписях видно, что вода льется не только в квартирах, но и в подъезде. Судя по кадрам, которые сняли жители пятого этажа, основной поток идет с чердака. В самих жилищах вода падает с потолка, пробиваясь через щели.

В «Ноябрьской жилищно-сервисной компании Плюс», в управлении которой находится дом, URA.RU не удалось получить комментарий об инциденте. Сотрудница предприятия перенаправила вопрос в администрацию Ноябрьска. В пресс-службе мэрии агентству не смогли оперативно прокомментировать ЧП.